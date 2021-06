Trabalhadores dos Casinos Estoril e Lisboa manifestam-se contra encerramento

© João Grilo/Global Imagens

Os trabalhadores dos Casinos Estoril e Lisboa anunciaram que vão realizar uma manifestação junto à Assembleia da República a decisão do Governo de encerrar estes espaços, devido à situação pandémica nos concelhos de Lisboa e Cascais.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Comissão Unitária Trabalhadores Estoril-Sol explica que a manifestação será realizada em data a anunciar e classificam a deliberação do Governo de "discriminatória".

A comissão salienta que, ao abrigo de duas resoluções do Conselho de Ministros, o Governo decretou o encerramento dos Casinos Lisboa e Estoril, "como se estes fossem verdadeiros focos de contaminação".

Os trabalhadores acusam o Governo de estar a discriminar os casinos e aos seus funcionários, visto que as restantes atividades se mantêm a funcionar, ainda que tenham algumas restrições de horário.

"Esta decisão governamental é altamente discriminatória para uma atividade que cumpre todas as normas sanitárias impostas pela Direção Geral da Saúde e revela um preconceito em relação às centenas dos seus trabalhadores", apontam.

Lembrando que, desde o início da pandemia, os Casinos da Estoril Sol já estiveram encerrados mais de 200 dias, dizem ainda que todos os constrangimentos que se têm verificado "colocam em causa a sustentabilidade da empresa, "com as naturais consequências negativas para os seus trabalhadores".

Na segunda-feira, quando ainda se desconhecia a decisão relativamente ao concelho de Cascais, a Estoril Sol já tinha considerado "algo surpreendente" a decisão do Governo de encerrar a atividade de jogo em Lisboa, numa altura que foi decidido que o concelho "se manteria na mesma fase de desconfinamento".

"Com efeito, ao contrário da maioria das empresas que mantém o funcionamento das suas atividades, a Estoril Sol vê-se obrigada a encerrar o Casino Lisboa, não obstante cumprir um rigoroso protocolo que inclui todas as normas e recomendações da Direção Geral da Saúde (DGS) e que se tem distinguido pela máxima proteção da saúde, segurança e bem-estar de todos os seus clientes e colaboradores", sustentava em comunicado.

Salientava ainda que os casinos da Estoril Sol "foram distinguidos com o certificado 'Clean & Safe' do Turismo de Portugal", tendo ainda os casinos Estoril e de Lisboa aderido ao selo de confiança 'Covid Out - Clean Surfaces Safe Places', emitido pelo ISQ, "o qual garante que foi avaliada a eficácia das medidas implementadas e assegura que os locais estão seguros".

Por seu turno, o presidente da Associação Portuguesa dos Empregados de Banca de Casinos (APEBC), em declarações à agência Lusa, no dia 11 de junho, criticou a decisão do Governo que levou ao encerramento da atividade de jogo em Lisboa, acusando o Estado de "preconceito" em relação ao setor.

"Grande parte dos rendimentos dos trabalhadores, neste caso, do Casino de Lisboa, 50% ou mais, são dados pelas gratificações do jogo", disse Gonçalo Portela, recordando que a profissão é das poucas "que pagam uma taxa liberatória ao Estado", ou seja, "há impostos pagos sobre estas gratificações".