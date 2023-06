Trail Condinvest/ Quinta da Lixa quer juntar dois mil atletas em Felgueiras

Trail Condinvest/Quinta da Lixa está de volta para a sua nona edição © Direitos Reservados

O Trail Condinvest/ Quinta da Lixa regressa a 18 de junho. O objetivo, nesta 9ª edição, é reunir dois mil atletas na cidade da Lixa, em Felgueiras, para participar nos três percursos disponíveis: dois de trail e um de caminhada.

Os atletas têm quatro horas para realizar a prova e podem inscrever-se nos 21 quilómetros do trail longo ou nos 11 do trail curto, que integram o campeonato regional de trail"s. Há ainda a opção dos 11 quilómetros de caminhada, a percorrer o Monte do Seixoso e as vinhas da Quinta da Lixa.

Quem escolhe a caminhada pode contar com um programa de animação com bandas locais, tunas, performances teatrais, entre outras surpresas.

A iniciativa, sem fins lucrativos, destina-se a diferentes escalões etários (sub 23, Seniores, M40, M50 e M60) e reserva prémios monetários para os três primeiros classificados de cada prova, a par das medalhas e taças por escalão. Os excedentes dos valores das inscrições são ainda direcionados para instituições locais como os Bombeiros Voluntários, a Casa do Povo da Lixa, o Agrupamento de Escuteiros 680 Santão - Felgueiras ou a Liga dos amigos da USF HYGEIA da Lixa.

O IX Trail - Condinvest / Quinta da Lixa - Monte do Seixoso é uma iniciativa da Condinvest e da Quinta da Lixa em parceria com a Lixanima e com o Ginásio Ginofitness, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Felgueiras e da Casa do Povo da Lixa.

A data limite para as inscrições é 12 de Junho e as condições de participação podem ser consultadas em www.desportave.pt