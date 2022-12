"Trauma Neymar" faz Real Madrid gastar fortuna

Endrick, no Palmeiras © EPA/Sebastião Moreira

O Real Madrid ofereceu como presente de Natal aos seus adeptos o atacante Endrick, prodígio do Palmeiras, por 72 milhões de euros no dia 15 de dezembro. A contratação do jogador de 16 anos, que só nos últimos meses de 2022 se estreou na equipa principal do Verdão e vai continuar sob as ordens de Abel Ferreira até completar 18 anos em 2024, não é novidade tendo em conta a política de contratações recentes dos merengues.

Em 2016, Florentino Pérez pagou 45 milhões por Vini Jr, à época também com 16 anos, ao Flamengo e esperou dois anos, tal e qual como com Endrick, até o extremo atingir a maioridade e poder representar o clube. Os frutos chegaram depois: hoje o craque quase triplicou o valor - está avaliado em 120 milhões, menos apenas do que Mbappé e Haaland - e marcou o golo que deu ao Madrid a última Liga dos Campeões.

Em 2017, os madridistas voltaram ao Brasil, desta vez a Santos, para garantir Rodrygo, seis meses mais novo do que Vini Jr, por outros 45 milhões. Hoje, o atacante, que decidiu a meia-final da Champions com o Manchester City, é um "quase titular" tanto do Madrid como da seleção brasileira.

Três anos depois, novo raid espanhol ao Rio de Janeiro: Reinier, estrela em ascensão do Fla aos 18 anos, foi para o Bernabéu por 30 milhões de euros. Para já, ainda não justificou: esteve emprestado ao Borussia Dortmund e ao Girona, sem brilho.

Pelo meio, o Real Madrid foi em 2018 ao Dragão contratar a outra esperança brasileira do momento, Eder Militão, transferido no ano anterior do São Paulo para o FC Porto, por 50 milhões. Hoje, o defesa é um pilar da equipa de Carlo Ancelotti.

No total, quase 250 milhões de euros investidos nas the next big thing do futebol brasileiro. E por quê? Porque Pérez, um tubarão (talvez o maior de todos) do mercado ainda está traumatizado com aquele verão de 2013. Na ocasião, perdeu a contratação de Neymar para o maior rival, o Barcelona, depois de o hoje craque do Paris Saint-Germain ter até visitado, ainda antes de ser profissional, a academia do Madrid em Valdebebas.

O "trauma Neymar" custou caro - mas, no geral, vai compensando. Agora, tem a palavra Endrick.