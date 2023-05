Três grandes jogariam para não descer na Premier League

Partida entre o Newcastle United and Manchester City na Premier League. © AFP

A superioridade financeira da Premier League é demonstrada a cada fim de semana, no entanto, via rigor dos números, o predomínio é ainda mais fácil de aferir: se jogassem em Inglaterra, os três grandes portugueses em vez de estarem agora, como estão, a sonhar com o título ou com uma presença na Liga dos Campeões do próximo ano, estariam, muito provavelmente, a lutar para não descer de divisão.

Pelo menos, de acordo com o valor dos plantéis dos clubes, calculado pelo site alemão especializado Transfermarkt. No top 50 dos clubes mais caros do mundo, o Benfica, melhor português, é o 35º, atrás de 17 clubes da Premier League, incluindo o pequenino Brentford (32º) e o aflito Leeds United (34º). O FC Porto, que é o 39º da lista geral, é menos valioso também que o Crystal Palace (36º). E o Sporting, na 48ª posição, vale menos nove milhões do que o mais barato de todos os clubes da elite inglesa, o Bournemouth (45º).

As posições dos clubes portugueses, compatíveis com o estatuto da Liga Portugal e acima até do potencial económico do país a que pertencem, não estão em causa - o que está em causa é a força do modelo da Premier League com todos os seus 20 clubes entre os 50 mais valiosos. A Itália tem oito representantes, a Espanha, sete, a França seis, a Alemanha, cinco, e a Holanda, a única das nações citadas comparável a Portugal, apenas o Ajax.

Acrescente-se que "valor de mercado do plantel" não marca golos: o Sporting eliminou o Arsenal, então líder da Premier League e quarto desta lista, da Liga Europa.

Entretanto, do poderio europeu, nem se fala. Para encontrar o primeiro clube fora do continente entre os mais caros do mundo é preciso descer à 68ª posição, onde está o brasileiro Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira.

Eis o top 10 dos mais caros:

1 - Manchester City (ING): 1,05 mil milhões de euros

2 - Chelsea (ING): 1,02 mil milhões de euros

3 - Bayern (ALE): 979,7 milhões de euros

4 - Arsenal (ING): 890 milhões de euros

5 - Paris Saint-Germain (FRA): 882,6 milhões de euros

6 - Liverpool (ING): 879 milhões de euros

7 - Real Madrid (ESP): 860,8 milhões de euros

8 - Manchester United (ING): 795,7 milhões de euros

9 - Barcelona (ESP): 767 milhões de euros

10 - Tottenham (ING): 680,3 milhões de euros

35 - Benfica: 313 milhões de euros

38 - FC Porto: 279,3 milhões de euros

48 - Sporting: 234,5 milhões de euros