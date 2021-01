Troque de artigos sem talão de oferta ou recibo

Compras © DR

Por vezes, com a desordem da quadra natalícia e o desembrulhar das prendas, é normal perderem-se recibos ou talões de oferta. Mas saiba que, nesta ou em qualquer outra altura do ano, é possível fazer trocas mesmo não estando na posse do talão de compra.

Se a compra foi efetuada com cartão multibanco, a solução é bastante simples. O talão multibanco contém todas as indicações necessárias para fazer prova da compra: dia e hora da transação, nome, morada, NIF do estabelecimento onde foi realizada, terminal de pagamento automático, número do cartão multibanco, entidade emissora e valor da compra.

Desta forma, é sempre aconselhável que peça fatura com número de contribuinte na altura da compra pois se perder o talão, é possível que o comerciante procure pelo NIF do cliente que o associa de imediato às compras anteriormente feitas.

Para além disto, entre os vários benefícios de se registar na loja/marca, desde descontos e promoções antecipadas, está o facto de todas as suas compras serem associadas a este mesmo registo, o que permite recuperar o comprovativo original de compra através do seu número de telefone, NIF ou cartão de cidadão.

A Cetelem sublinha, ainda nesta área, que atualmente já é possível descarregar Apps que, através de um simples clique e sempre na "palma da sua mão", são capazes de o ajudar a guardar e a gerir recibos e garantias de produtos. Para além de prática, esta solução é ainda bastante útil pois lembrá-lo-á quando as garantias estão quase a expirar. É o caso da BillsBox: Warranty Tracker & Receipt Keeper, da KEEP WARRANTY (Android e iOS) ou da Warranty Keeper (Android e iOS).

Ainda assim, relembre-se que mesmo com comprovativo de compra, nem sempre se aceitam trocas e devoluções. É o que acontece, por exemplo, com a roupa interior e produtos de maquilhagem que já não estejam selados, artigos que tenham sofrido danos ou que tenham sido utilizados para além da abertura da embalagem.

Em caso de dúvida aquando da compra, informe-se sobre a política de trocas e devoluções.

