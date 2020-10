Trump acusa Biden de corrupção: ânimos aquecem entre os candidatos à presidência dos EUA

epaselect epa08766872 Debate entre Donald Trump e Joe Biden © EPA/SHAWN THEW

Dinheiro Vivo 26 Outubro, 2020 • 16:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Donald Trump acusou o rival Joe Biden, no último debate frente a frente, na quinta-feira, em Nashville, de ter uma família que gere uma "empresa criminosa", referindo-se a negócios do filho do democrata realizados na China e na Ucrânia entre os anos 2009 e 2017 - correspondentes ao período em que Biden exercia competências de vice-presidente durante o mandato de Barack Obama.

De forma a evitar a desordem do debate anterior, este último encontro entre Trump e Biden antes das eleições presidenciais norte-americanas aconteceu num molde diferente do habitual - com o microfone a ser desligado quando um dos candidatos falava. A discussão entre o líder do partido republicano e o líder dos democratas, moderada pela jornalista da NBC News, Kristen Welker, abordou algumas das temáticas mais importantes e controversas da atualidade.

Trump disse, de forma enigmática e sem dados concretos, que "Joe Biden aparentemente ganhou muito dinheiro em algum lugar", garantindo que serão enviados uma série de elementos ao FBI e ao Senado.

Poucas horas antes do debate, o ex-sócio de Hunter Biden, Tony Bobulinski, afirmou que o ex-vice presidente estava associado aos projetos do filho na China. Trump aproveitou esta acusação para reforçar a sua posição relativamente o que diz ser falta de credibilidade de Joe Biden.

Contudo, o democrata não demonstrou qualquer preocupação com as críticas feitas a seu respeito. "O meu filho nunca ganhou dinheiro com estes negócios nas China", diz Biden, que acusa Trump de ser a única pessoa nestes eleições que ganhou dinheiro na China, aproveitando para questionar por que razão o republicano é o único presidente, desde 1970, que se nega a publicar as suas declarações de impostos.

Antes do debate terminar, o atual presidente ainda teve oportunidade de acusar o Biden de se comportar como um bebé inocente quando, na verdade, não passa de um "político corrupto", afirma Trump.

No entanto, o formato mais organizado do debate de Nashville permitiu que as trocas de ideias entre os candidatos decorressem de forma mais serena. Desta forma, foi possível compreender, de forma mais clara, as posições dos candidatos quanto à economia, sistemas de saúde, imigração, alterações climáticas, entre outros.

Covid-19 acentua as acusações entre os opositores

Os desentendimentos ao longo do debate foram para lá da vida pessoal e das características pessoais de cada um dos candidatos. Quando a jornalista da NBC News abordou um dos assuntos mais polémicos da atualidade, a Covid-19, não foram poupadas acusações entre o líder do partido democrata e o líder do partido republicano.

A previsão de Biden face ao futuro da pandemia não é favorável. O candidato à presidência afirma que os EUA estão prestes a a entrar num "inverno escuro", reforçando que não há garantia que existirá uma vacina disponível para a maioria do povo americano antes de meados do próximo ano.

O democrata acusa Trump de não ter nem nunca ter tido um plano de combate à pandemia, "alguém que se recusou a tomar responsabilidade pelo que está a acontecer e deixou que morressem 220 mil norte-americanos não deve continuar a ser presidente", acrescenta Biden. Contudo, Trump não se demonstrou afetado perante a acusação, limitando-se a afirmar que a pandemia está "a ir embora" e que o elevado grau de mortalidade dos Estados Unidos é facilmente justificado por ser um problema mundial.

É neste contexto de troca de acusações que o candidato democrata aproveita para se destacar. Biden afirma ser o presidente de todos os norte-americanos e que, ao contrário de Trump, não dividirá o país entre "estados azuis" e "estados vermelhos", referindo-se aos apoiantes do partido democrata e aos apoiantes do partido republicano, respetivamente. O candidato à presidência norte-americana afirma ser urgente unificar um país como os Estados Unidos, sublinhando que esta é uma das características que o diferencia do atual presidente norte-americano.

Trump respondeu indicando que o seu opositor "não fez nada" nos oito anos em que foi vice-presidente de Barack Obama. O presidente dos EUA alega que o Joe Biden é um político que "só tem conversa", tentando desvalorizar qualquer potencial do candidato democrata.