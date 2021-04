Trump deixa a Biden cláusula com farmacêuticas que proíbe doações de vacinas em excesso dos EUA

A cláusula contratual assinada com as farmacêuticas para vacinas produzidas nos EUA pelo antigo Presidentes dos Estados Unidos proíbe a partilha de excedentes a outros países que possam precisar. Executivo de Biden tem de lidar com contrato que impede venda ou doações.