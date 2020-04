Turcos tentam afastar covid-19 com água de colónia (e o negócio cresce 3400%)

Na primeira semana logo após o primeiro caso reportado do novo coronavírus (SARS-CoV-2) na Turquia – foi a 10 de março que se registou oficialmente o primeiro infetado -, a compra de água de colónia disparou 256%, de acordo com um estudo da Ipsos. O registo só tem vindo a crescer, já que a colónia está no topo da lista turca para a arte de bem receber e, com o vírus à espreita, porque não manter a tradição na limpeza das mãos.

Apesar do sabão ser muito mais barato, na hora de lavar as mãos (durante os já famosos 20 segundos) os turcos preferem manter-se fiéis aquela que era já uma obsessão nacional: o uso da água de colónia para limpar as mãos. A palavra mais ouvida nas ruas e casas da Turquia desde 10 de março (provavelmente antes disso, já que as notícias sobre o vírus circulam desde janeiro) é mesmo Kolonya, que é como se escreve em turco.

Desde meados de março, com a chegada oficial do vírus ao país, que o governo turco decretou o cancelamento de todos os voos internacionais, os eventos desportivos e as orações comunitárias nas 90.000 mesquitas do país. O mesmo para escolas, universidades e restaurantes e foi emitida a ordem para que pessoas com mais de 65 anos e menos de 20 ficassem em casa.

Outra das medidas peculiares foi o de garantir o fornecimento de água de colónia a todos os cidadãos. Foi a 18 de março que o presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou a distribuição de colónia gratuita para os idosos, por serem uma faixa etária de maior risco para a covid-19. Dias depois, os produtores locais deixaram mesmo a promessa de que apesar do aumento da procura acelerado não iriam aumentar os preços durante a pandemia. As autoridades deixaram mesmo a promessa de não deixarem escassear as remessas do produto desejado, num esforço nacional concertado com várias empresas locais.

A predileção pela Kolonya não é nova e os turcos são, em certa medida, conhecidos por serem um povo que leva os germes a sério. Há uma tradição secular e até religiosa de lavar as mãos de forma frequente. Num estudo de 2015 da WIN/Gallup sobre os povos que mais lavam as mãos após irem à casa de banho os turcos destacaram-se, com 94% dos inquiridos a dar prioridade a essa tarefa (só a Bósnia fica à frente). Ficaram bem à frente da maioria dos países europeus.

Há inclusive uma relação já feita por alguns, ainda por comprovar cientificamente, entre quem mais lava as mãos e o impacto do vírus. Na Europa, por exemplo, destaca-se nesse mesmo estudo pela negativa a Holanda (50%). Itália (só 57%), Espanha (61%) e França (62%). Portugal, curiosamente, tem 85% e fica no top de países com melhores hábitos de higiene (limpeza das mãos).

Mas desde que a famosa água da cidade alemã de Colónia chegou à Turquia em pleno século XIX durante o império otomano que foi amor à primeira vista. O sultão Abdulhamid II tornou-se num verdadeiro embaixador da água de colónia, levando o produto (diz-se que era fanático pela marca inglesa Atkinsons) para todos os lugares por onde passava e gastava uma garrafa em poucas horas.

O hábito chegou à maioria das casas turcas, ao ponto de ser normal os anfitriões recebem os seus amigos despejando nas suas mãos Kolonya logo à entrada de casa, mesmo antes de servir os doces. O mesmo é típico ver-se em restaurantes ou em motoristas em viagens mais longas.

Indica o The Economist que desde que o surto começou e até ao início de abril a colónia subiu 3400% nas vendas online, sendo que a vantagem do produto, dizem os turcos, é que tem álcool que pode destruir o vírus das mãos e cheira melhor do que o típico sabão.