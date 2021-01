UCI Cinemas disponibiliza salas para vacinação dos portugueses contra a covid-19

Cancelled events background. Avoid Covid-19 and Coronavirus outbreak concept. © Getty Images/iStockphoto

Já imaginou ser vacinado numa sala de cinema? Com o processo de vacinação contra a covid-19 a envolver a assistência a milhões de pessoas para que, em poucos meses, este seja assegurado à maior percentagem da população portuguesa (e dos restantes países), a UCI Cinemas está atualmente a contactar as autoridades sanitárias regionais e locais para lhes abrir as portas das suas salas e ajudar nesta campanha.

Atualmente fechadas, estas salas "espaçosas, arejadas e condicionadas" foram preparadas para a reabertura no período de verão e, como explicam em nota de imprensa, "a empresa investiu muitos esforços na implementação de medidas de segurança, tais como o controlo dos fluxos de acesso e saída para evitar ajuntamentos, a garantia do distanciamento social tanto nos espaços comuns como nas salas, a instalação de pontos de higienização em vários locais do cinema, entre outros".

A acrescentar, a UCI Cinemas garante ainda ter capacidade energética suficiente para suportar congeladores de manutenção das vacinas e reforça a possibilidade de, caso necessário, adaptadar as instalações a outras especificidades do processo de vacinação.

Em Portugal existem atualmente três salas em locais estratégicos e populos - no El Corte Inglés e UBBO, na Grande Lisboa, e no Arrábida 20, no Porto. Por isso mesmo, a empresa afirma que "pode apoiar os governos regionais e locais" e que "todos os cinemas da têm fácil acesso através de transportes públicos, bem como áreas de estacionamento, uma vez que a maioria deles estão localizados em centros comerciais".