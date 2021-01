UE condena detenções e insta Rússia a respeitar compromissos internacionais

Josep Borrell. EPA/JOHN THYS / POOL © EPA

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE) condenou as detenções ocorridas este domingo na Rússia durante as manifestações para exigir a libertação do líder da oposição Alexei Navalny, sublinhando que o país deve respeitar os compromissos internacionais.

"As pessoas devem poder exercer o direito de manifestação sem medo da repressão. A Rússia deve respeitar os seus compromissos internacionais, afirmou Josep Borrell, citado pela agência France-Press.

Recorrendo à rede social Twitter, o chefe da diplomacia da UE condenou o uso "desproporcionado da força" contra os manifestantes e jornalistas e as detenções "em massa".

Segundo a organização não governamental OVD-Info, durante as manifestações as autoridades russas detiveram mais de 4.000 pessoas.

Esta tomada de posição da diplomacia da UE surge poucos dias antes da visita de representantes deste organismo a Moscovo para apelar à libertação de de Navalny e discutir a normalização das relações entre a Rússia e a União Europeia.

Esta será a primeira visita à Rússia por um chefe da diplomacia europeia desde 2017.

Alexei Navalny, de 44 anos, um investigador anticorrupção e o crítico mais conhecido de Putin, foi preso a 17 de janeiro ao regressar da Alemanha, onde passou cinco meses a recuperar-se de uma intoxicação por agente nervoso que atribui ao Kremlin.

Laboratórios na Alemanha, França e Suécia, e testes da Organização para a Proibição de Armas Químicas, estabeleceram que ele foi exposto ao agente nervoso Novichok. As autoridades russas recusaram-se a abrir um inquérito criminal completo, alegando falta de evidências de que ele fora envenenado.

Navalny foi preso imediatamente após o seu regresso à Rússia, no início deste mês, e preso por 30 dias a pedido do serviço de prisão da Rússia, que alegou que ele violou os termos da sua pena suspensa.

Na quinta-feira, um tribunal de Moscovo rejeitou o apelo de Navalny para ser libertado, e uma nova audiência na próxima semana pode transformar a sua pena suspensa de três anos e meio numa pena em que deve cumprir prisão efetiva.