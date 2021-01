UE felicita Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição

Ursula von der Leyen © (Paulo Alexandrino/Global Imagens)

Os presidentes do Conselho e da Comissão Europeia, Charles Michel e Ursula von der Leyen, felicitaram hoje Marcelo Rebelo de Sousa, pela reeleição nas eleições presidenciais de domingo.

"Os meus sinceros parabéns a Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição como Presidente de Portugal. Tenho a certeza de que o seu mandato como Presidente, juntamente com a Presidência Portuguesa do Conselho da UE, contribuirá para uma recuperação justa, ecológica e digital. Parabéns", escreveu Charles Michel.

O presidente do Conselho Europeu aludiu, assim, a um dos grandes objetivos fixados pela presidência portuguesa da UE neste semestre: reforçar o pilar social para conseguir "uma recuperação justa, ecológica e digital" após a pandemia, sem deixar ninguém para trás.

"Parabéns, Marcelo Rebelo de Sousa. Felicito-o pela sua reeleição como Presidente de Portugal. Espero que a nossa cooperação continue durante e após a presidência portuguesa da União Europeia", escreveu, por sua vez, Ursula Von der Leyen numa mensagem na rede social Twitter.

Marcelo Rebelo de Sousa, de 72 anos, expressou no domingo à noite o desejo de ser o "presidente de todos e de cada um dos portugueses", e não "dos bons contra os maus" e assinalou como primeira missão "o combate à pandemia".

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República, com mais de 60% dos votos.