Um ano de covid-19. Assista à emissão especial em direto

Queremos olhar para o que aconteceu nestes últimos 12 meses, mas sobretudo apontar os caminhos que se seguem. A emissão, que assinala um ano desde que foi detetado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, será transmitida em simultâneo a partir das 9h30 desta segunda-feira, nos sites do Dinheiro Vivo, "Jornal de Notícias", "Diário de Notícias", "O Jogo" e TSF.

Trata-se de uma operação inédita, emitida a partir das várias redações, onde será avaliado o impacto do vírus na vida do país, com o depoimento do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, os testemunhos dos protagonistas do combate à pandemia e reportagens sobre as consequências da crise social, económica e sanitária, numa perspetiva sobre o futuro.

A partir da redação do JN, vão ser debatidas as consequências na educação e as desigualdades sociais causadas pela pandemia. No DN, o foco será o futuro da vida política e, na redação do "Dinheiro Vivo", debater-se-ão as respostas que se podem esperar da economia. A esperança que podemos ter na ciência e na saúde vai ser o tema no estúdio da TSF e o impacto no desporto será analisado numa entrevista do jornal "O Jogo" ao selecionador nacional, Fernando Santos.