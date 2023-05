Um intruso chamado Diogo Costa

Diogo Costa, guarda-redes do Porto, à baliza. © AFP

Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional, é o único jogador fora das cinco principais ligas - a Premier League inglesa, a La Liga espanhola, a Bundesliga alemã, a Serie A italiana e a Ligue 1 francesa - a figurar entre os 26 atletas mais caros do planeta por posição. Mas não é o único português: Ruben Dias, central do Manchester City, também está na tabela. A conclusão é da Sportingpedia, site especializado em eventos desportivos.

O site pegou nos jogadores mais caros do mundo e listou-os por posição, guarda-redes, defesas, médios e avançados. Daí concluiu que, apesar do domínio da Premier League em clubes mais valiosos, a La Liga tem mais craques individuais, oito, do que a prova britânica, sete, muito por culpa do colosso eterno Real Madrid, único emblema com representantes em todas as quatro posições e com mais atletas, cinco, entre os 26 citados.

Apesar dos 26 jogadores em causa serem todos de clubes europeus, o Brasil ainda é o país com mais nomeados, cinco. Uruguai, com dois, Canadá, Marrocos e Nigéria são as outras nações fora do Velho Continente, com representantes - ou seja, a campeã do mundo Argentina, do génio envelhecido Messi, fica de fora.

Por posição, sem surpresa, são os atacantes os mais valiosos, com Mbappé (francês do Paris Saint-Germain) e Haaland (norueguês do Manchester City) à cabeça. Vini Junior (brasileiro do Real Madrid) partilha o terceiro posto com o mais caro dos médios, Jude Bellingham (inglês do Borussia Dortmund). O citado Dias está entre os defesas melhor avaliados do planeta, lado a lado com Gvardiol (croata do Red Bull Leipzig) e De Ligt (holandês do Bayern).

Diogo Costa, a estrela do texto, é o terceiro guarda-redes mais valioso, ao lado dos consagrados brasileiros Ederson (Man City) e Alisson (Liverpool), só superados por Courtois (belga do Real Madrid) e Donnarumma (italiano do PSG).