Um quarto com vista para a Premier League

O manager de Luton Town, Rob Edwards, e o mayor de Luton, Mohammad Yaqub Hanif. © AFP

Na loja do Luton Town há todo o tipo de merchandising, como nas lojas dos demais clubes da Premier League e do primeiro mundo do futebol, menos espaço: se quiser comprar uma camisa do Town, pague, receba o troco e saia, por favor, o mais depressa possível porque o próximo cliente está a fazer fila fora da loja.

Por outro lado, o adepto do clube que visite o Town terá de furar por uma espécie de garagem no meio de uma área residencial, passar pelas campainhas das portas dos moradores, virar à esquerda e só então irromper pelas bancadas do acanhado mas orgulhoso Kenilworth Road, com capacidade para 10 mil pessoas, nem todas com lugar sentado.

Já devidamente acomodado, pode sentir-se observado: as janelas de alguns dos quartos das casas ao redor têm vista para as bancadas. Pelo contrário, se alguém estiver sossegadamente em calção ou em biquíni a apanhar banhos de sol no jardim comum aos apartamentos - o que é raro na chuvosa cidade dos arredores de Londres - a claque adversária, em peso, vai ver.

Como o dinheiro não compra felicidade no futebol, o pequenino Luton foi escalando divisões, da quinta até à primeira em nove anos, à base de suor e de talento. E no fim de semana passado assegurou mesmo um lugar inédito na Premier League ao bater o Coventry City no play off em Wembley. Agora, vai receber, no tal acanhado Kenilworth, paredes meias com o jardim do vizinho, os milhares de fãs de Manchester United, Manchester City, Liverpool ou Arsenal.

Mas adeptos visitantes não é tudo o que o Luton vai receber nos próximos tempos: são esperados nos cofres do clube 340 milhões de euros em receitas de direitos de TV, bilheteira e prémios distribuídos pela multimilionária Premier League.

Essa verba será usada para melhorar a equipa de futebol, hoje avaliada em sete milhões de euros, valor insuficiente para comprar qualquer suplente do campeão City, por exemplo. O médio Kiernan Dewsbury-Hall, estrela do despromovido Leicester City, é um dos objetivos. Assegurar Cody Drameh e o zimbabuense Marvelous Nakamba a tempo inteiro, depois de bem-sucedidos empréstimos na época passada pelo Leeds United e pelo Aston Villa, respetivamente, é outro.

Mas, antes de tudo, o dinheiro da Premier League terá de servir para reformar, num tempo recorde de três meses, as bancadas, a iluminação, o espaço para a imprensa e acesso ao estádio pelo meio da casa das pessoas. E para vedar as janelas e os jardins da vizinhança.