Um terço dos portugueses já compra nas redes sociais, diz estudo

Com um acréscimo de 3,3% face ao período homólogo, este valor vem confirmar uma tendência de crescimento no que respeita ao comportamento dos portugueses face às compras online através de redes sociais.

De acordo com um estudo realizado pela Marktest, empresa especializada em estudos de mercado, a compra de produtos através destas plataformas é um hábito assumido por cerca de 33.2% dos portugueses.

Analisando as respostas dos participantes no estudo, o Facebook aparece como a rede social mais utilizada para este fim, com 72,6% a declarar que foi através desta plataforma que adquiriu algum tipo de produto.

O estudo intitulado de "Os Portugueses e as Redes Sociais 2020" revela que no que toca aos artigos mais requisitados, a roupa aparece em primeiro lugar, com 34% das preferências, seguido do calçado (13,4%) e de artigos para a casa (9,7%).

Com a pandemia da covid-19 a impulsionar muitas destas compras devido às restrições, os níveis de satisfação também estão a bater recordes com 76,1% dos inquiridos a revelar que se encontram satisfeitos com a experiência, valor mais alto desde 2013.

Apesar da desmistificação que tem acontecido ao longo dos anos relativamente às compras online, 21,3% dos participantes assume que não utiliza as redes sociais para este fim por falta de confiança, e 22,6% diz ter preferência por sites oficiais das marcas ou lojas físicas.

Outra questão abordada pelo estudo vem confirmar que 70,4% dos utilizadores destas plataformas dizem recordar-se de ter visto publicidade enquanto as utilizam. Quando questionados, é o Continente que aparece como a marca mais citada pelos que dizem recordar-se de ver publicidade em redes sociais, seguido da Vodafone, Nike, Worten e Adidas.