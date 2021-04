Unilabs e Uber com serviço de testes de rastreio à covid-19 ao domicílio

© JOSÉ COELHO/LUSA

A partir de 12 de abril passa a ser possível realizar testes à covid-19 (PCR ou Antigénio) em casa e com todas as condições de segurança e rigor. A realização deste serviço passa a ser possível devido à parceria estabelecida entre a Unilabs e a Uber numa estreia mundial.

Como efetuar o pedido de testagem?

O pedido deverá ser feito através da plataforma digital da Uber ao escolher o serviço "Teste PCR" ou "Teste Antigénio". Depois, um técnico de colheitas devidamente habilitado da Unilabs, deslocar-se-á ao domicílio, com equipamento de proteção individual para a recolha da amostra.

Nesta fase piloto estarão disponíveis dois tipos de teste de rastreio à covid-19 (PCR e antigénio) em três cidades, no Porto, Lisboa e em Guimarães.

O teste PCR, recomendado para a deteção e rastreio da covid-19, será disponibilizado por um valor de 125€ com uma resposta de entrega de resultado em 24 horas após a colheita. Já o teste de antigénio, com menor sensibilidade mas com maior rapidez no resultado terá um custo de 50€ e a entrega de relatório será feita até 4 horas após a colheita.

Ainda no que respeita aos resultados dos testes, estes serão devidamente comunicados ao sistema SINAVELAB, que centraliza a informação sobre os casos covid-19 a nível nacional, permitindo às autoridades de saúde pública a monitorização constante dos casos, e o rastreio de contactos para track and trace.

Este serviço ao domicílio está disponível para todos os clientes particulares ou com seguros.

"Esta parceria com a Uber vai permitir melhorar a experiência e comodidade dos nossos clientes na realização de testes à covid-19, que passa a ser possível a partir de casa. É mais uma arma de testagem, essencial no período de desconfinamento que estamos a viver. A experiência digital da Uber e a confiança dos seus utilizadores na plataforma, em conjunto com a qualidade clínica da Unilabs são uma garantia de um serviço diferenciado, rápido e inovador", explica em comunicado Luís Menezes, CEO da Unilabs Portugal.

"É com muito orgulho que desenvolvemos esta parceria com a Unilabs para garantir eficiência, rapidez e conveniência ao processo de testagem em Portugal. Este tipo de parceria é uma estreia mundial e mais um exemplo de como podemos colocar a nossa tecnologia ao serviço das comunidades para ultrapassar esta pandemia", acrescenta Manuel Pina, Diretor Geral da Uber em Portugal.

Importa ainda referir que a plataforma Uber não tem acesso a nenhum tipo de informação sobre os resultados ou sobre dados de saúde dos utilizadores.