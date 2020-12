Universal Music compra os direitos de todas as músicas de Bob Dylan por 300 milhões

Dinheiro Vivo 09 Dezembro, 2020 • 19:25 Partilhar este artigo Facebook

O grupo Universal Music, que é a maior editora mundial de música, comprou os direitos do catálogo completo das canções de Bob Dylan, uma das aquisições mais importantes na história da música, anunciou a empresa em comunicado. A informação é avançada pela AFP, agência de notícias francesa.

A editora não especificou o valor da compra, no entanto, segundo o jornal The New York Times este poderá ter superado os 300 milhões de dólares (247 milhões de euros).

O acordo, que envolve mais de 600 músicas do único cantor que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2016, incluí títulos icónicos dos anos 60 como "Blowin' In the Wind", "The Times They are a-Changing" ou "Like a Rolling Stone".

Também estão presentes alguns dos seus êxitos mais recentes como "Murder Most Foul", uma canção-poema de 17 minutos que fala sobre o assassinato de John F. Kennedy.

"Não é nenhum segredo que a arte de escrever canções é a chave fundamental de toda a boa música, e não é nenhum segredo que o Bob Dylan é um dos maiores mestres desta arte", disse o presidente da Universal Music Group, Lucian Grainge, no comunicado.

"Não é exagerado dizer que o seu impressionante trabalho é merecedor do amor e da admiração de milhões de pessoas em todo o mundo. Não tenho nenhuma dúvida de que nas décadas, se não nos séculos a seguir, a música de Bob Dylan continuará a ser cantada, interpretada e muito querida em todo o lado", acrescentou.

Com 79 anos, Bob Dylan, que estreou-se em Greenwich Village no início da década de 60, vendeu mais de 125 milhões de álbuns e, até antes da pandemia da covid-19, continuava a realizar espetáculos com frequência.

Em junho, 58 anos após o seu primeiro disco, Bob Dylan lançou o primeiro álbum de canções originais em oito anos, "Rough and Rowdy Ways", que inclui o êxito "Murder Most Foul".

Com o aumento da popularidade de aplicações de streaming como o Spotify, o valor dos direitos musicais aumentou exponencialmente. Esta tendência tem-se vindo a acentuar devido aos confinamentos.