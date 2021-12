Universidade Nova é parceira da Fundação José Neves, com 253 vagas em 11 cursos

Presidente executivo da Fundação José Neves, Carlos Oliveira. © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

A Universidade Nova de Lisboa é a mais recente parceira da Fundação José Neves (FJN). Estão já disponíveis 253 vagas de 11 cursos da NOVA IMS para bolsas reembolsáveis ISA FJN. As candidaturas para os alunos desses cursos estão abertas até ao dia 15 de dezembro e a FJN tem disponíveis cerca de 1.2 milhões de euros para investir no pagamento de propinas até final do ano.

O programa ISA FJN garante o pagamento integral da propina e o investimento só é reembolsado se, e quando, o estudante atingir as condições para o fazer de forma sustentada. Desde setembro de 2020, a FJN Já investiu cerca de 1.3 milhões de euros no pagamento de propinas a 183 portugueses.

Esta é a lista de pós-graduações e mestrados da NOVA IMS já abrangidos pelo ISA FJN na Universidade NOVA de Lisboa: Mestrado em Data Driven Marketing; Pós-graduação em Gestão dos Sistemas e Tecnologias de Informação; Pós-graduação em Gestão de Informação e Business Intelligence na Saúde; Mestrado em Geospatial Technologies; Mestrado em Gestão de Informação; Mestrado em Estatística e Gestão de Informação; Mestrado em Data Science and Advanced Analytics; Pós-graduação em Data Science for Marketing; Pós-graduação em Gestão do Conhecimento e Business Intelligence; Pós-graduação em Ciência e Sistemas de Informação Geográfica; Pós-graduação em Data Science for Finance.

No total, entre universidades, institutos politécnicos e diversas escolas de formação prática e intensiva, são já 261 os cursos elegíveis e 36 as instituições parceiras do ISA FJN.