Universidades "preparadas" para seguir indicações da tutela, diz Conselho de Reitores

12 Março, 2021

Numa nota enviada à agência Lusa, o presidente do CRUP, António Sousa Pereira, assegura que as universidades portuguesas "estão já preparadas" para retomarem, progressiva e faseadamente, as atividades letivas e não letivas presenciais.

"Tendo já a experiência da primeira metade do ano letivo, em que as aulas do Ensino Superior decorreram com todas as condições de segurança em regime misto, simultaneamente de forma presencial e à distância, as universidades portuguesas estão já preparadas para seguir as indicações emitidas pelo ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior", afirmou.

O Governo aprovou em reunião do Conselho de Ministros na quinta-feira, um plano faseado de desconfinamento que prevê o regresso das aulas presenciais para estudantes do ensino superior e secundário a partir de 19 de abril.

Também na quinta-feira, o ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, tutelado por Manuel Heitor, apresentou várias recomendações para as instituições científicas e de ensino superior colocarem em prática a partir de 19 de abril.

Entre as recomendações, destaca-se a "disponibilização de condições de testagem para o SARS-CoV-2" e programas "de mitigação" dos efeitos da pandemia na saúde mental dos estudantes.

A tutela também aconselhou a manutenção das regras definidas pela Direção-Geral da Saúde para reduzir a probabilidade de contágio (uso de máscaras, distanciamento físico, entre outras) e a "manutenção dos mecanismos de monitorização e controlo atualmente implementados para garantir o acompanhamento da situação de risco e potencial contágio em cada instituição".

A necessidade de ser dado o acompanhamento devido aos estudantes que entraram este ano letivo para o ensino superior é outra das recomendações da tutela, com o intuito de se combater o abandono escolar, preparar o ano letivo 2021/2022 e o acesso ao ensino superior.