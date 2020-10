Uso de máscara na via pública já foi publicado em Diário da República

Funcionárias do Grupo Fardias, durante o processo de máscaras de proteção. HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

A lei foi publicada em Diário da República (DR) esta terça-feira, dia 27. Desta forma, o uso de máscara na via pública, sempre que não seja possível cumprir o distanciamento físico, entra em vigor "no dia seguinte à ao da sua publicação". Ou seja, as máscaras serão obrigatórias, ainda que com algumas exceções, a partir desta quarta-feira, dia 28 de outubro.

Na segunda-feira à noite, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha promulgado esta lei, sendo apenas necessário o passo da publicação em DR para a entrada em vigor.

Esta lei vigora por um período de 70 dias, com a indicação de que "é avaliada, quanto à necessidade da sua renovação, no final desse período".

Como já é conhecido, o uso de máscara é obrigatório para pessoas com mais de 10 anos, no "acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável."

Existem algumas exceções: estão dispensadas do uso de máscara as pessoas que apresentem "atestado médico de incapacidade multiúsos ou de declaração médica, no caso de se tratar de pessoas com deficiência cognitiva, do desenvolvimento e perturbações psíquicas" ou "declaração médica que ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna com o uso de máscaras" ou ainda quando o uso de máscara não seja compatível com a natureza das atividades que as pessoas estejam a realizar.

Outra exceção diz respeito às pessoas da mesma família. Caso não estejam na proximidade de terceiros, as pessoas que integrem o mesmo agregado familiar estão dispensadas do uso de máscara.

Esta imposição transitória do uso de máscara foi um projeto de lei do PSD, que foi aprovado na sexta-feira, dia 23, com votos a favor de PS, PSD, CDS-PP e PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, com abstenções de BE, PCP, PEV e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira. A Iniciativa Liberal votou contra esta iniciativa.