Vacina completa isenta de teste à entrada no país durante 9 meses. Com dose de reforço não há prazo

A partir de amanhã, segunda-feira, dia 7 de fevereiro, quem tiver a vacinação completa contra o SARS-CoV-2 já não precisa de apresentar um teste antigénio ou PCR negativo para entrar em Portugal. No entanto, há uma discriminação positiva para quem tem a dose de reforço da vacina contra a covid-19.

O decreto-lei publicado este domingo em Diário da República estabelece que passa a ser exigido um certificado de vacinação que ateste "a conclusão da série de vacinação primária do respetivo titular, há mais de 14 dias e menos de 270 dias desde a última dose, com uma vacina contra a covid-19" ou "a toma de uma dose de reforço de uma vacina contra a covid -19". Ou seja, no primeiro caso, com a vacinação completa, o certificado é válido por 270 dias (nove meses) desde a última toma da vacina, enquanto que para quem tem a dose de reforço não é consagrado prazo de validade.

Seguindo a recomendação do Conselho da União Europeia de 24 de janeiro, o decreto-lei prevê que quem não estiver vacinado terá de apresentar um teste negativo, de antigénio ou PCR, sendo que a validade do resultado diminui de 48 para 24 horas.

"De entre os diversos temas abordados naquela recomendação inclui -se a redução do prazo de admissibilidade de um certificado digital covid da UE na modalidade de certificado de teste na sequência de um teste rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado negativo, o qual passou de 48 para 24 horas", lê-se no diploma.