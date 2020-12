Vacinação arranca na União Europeia a 27 de dezembro

Administração da vacina da Pfizer nos Estados Unidos. © EPA

Através do Twitter, Ursula von de Leyen, a presidente da Comissão Europeia detalhou que a campanha de vacinação contra a covid-19 arrancará na União Europeia nos dias 27, 28 e 29 de dezembro.

Na publicação, que é acompanhada por um vídeo promocional, a presidente da Comissão Europeia escreveu "Protegemos os nossos cidadãos juntos. Somos mais fortes juntos."