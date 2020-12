Covid-19. Vacinação arranca na União Europeia a 27 de dezembro

Administração da vacina da Pfizer nos Estados Unidos. © EPA

Através do Twitter, Ursula von de Leyen, a presidente da Comissão Europeia detalhou que a campanha de vacinação contra a covid-19 arrancará na União Europeia nos dias 27, 28 e 29 de dezembro.

Na publicação, que é acompanhada por um vídeo promocional, a presidente da Comissão Europeia escreveu "Protegemos os nossos cidadãos juntos. Somos mais fortes juntos."

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL - Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Tal como já tinha sido avançado pela Comissão Europeia, os Estados-membros da União Europeia arrancarão com a campanha de vacinação em simultâneo.

Ainda antes de von der Leyen oficializar a data, o anúncio já tinha sido feito pelo ministro da Saúde alemão, Jens Spahn. "Se a aprovação chegar na data planeada, na Alemanha começaremos a 27 de dezembro. Os outros países da UE querem começar a partir de 27 de dezembro", afirmou o governante, citado por agências.

Esta terça-feira, dia 16, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou a data de 21 de dezembro para a avaliação da vacina da BioNtech-Pfizer. Inicialmente tinha sido avançada a data de dia 23 de dezembro para esta avaliação, mas a data acabou por ser antecipada em dois dias.

Ao longo dos últimos meses a Comissão Europeia tem vindo a assinar contratos com as companhias de vacinas AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech e Pfizer, CureVac e Moderna. Ao todo, Bruxelas já terá garantido 1665 milhões de doses de vacinas através destes contratos.