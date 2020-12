Vacinação contra a covid-19 arranca dia 27. Vacina da Pfizer já tem autorização

A ministra da Saúde, Marta Temido, intervém durante a conferência de imprensa sobre a reunião do Conselho de Ministros, no Palácio de Ajuda, em Lisboa, 22 de outubro de 2020 © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A ministra da Saúde, Marta Temido, aponta o dia 27 de dezembro para o arranque do plano de vacinação contra o novo coronavírus em Portugal.

Já foi aprovada ao início da tarde desta segunda-feira pela Agência Europeia do Medicamente (EMA) a vacina da Pfizer-BioNTech, "para uso de emergência", devendo a entrega dos primeiros lotes da vacina no nosso País realizar-se no dia 26 de dezembro. "Dia 27 estamos prontos para iniciar a administração de vacinas. Os meios técnicos e setores têm estado a trabalhar em articulação", explica a ministra na apresentação dos novos dados para o plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. "Poucas horas depois da chegada de vacinas a Portugal vamos começar a vacinar."

"As notícias positivas de hoje são um passo importante na nossa luta contra esta pandemia, que causou sofrimento e privações para tantos", afirma Emer Cooke, diretora-executiva da EMA. "Alcançamos este marco graças à dedicação de cientistas, médicos, distribuidores e voluntários de ensaios, bem como de muitos especialistas de todos os estados-membros da UE."

"A nossa avaliação completa significa que podemos assegurar aos cidadãos da UE a segurança e eficácia desta vacina e que ela atende aos padrões de qualidade necessários. No entanto, o nosso trabalho não termina aqui. Continuaremos a recolher e analisar dados sobre a segurança e eficácia desta vacina para proteger as pessoas que tomam a vacina na UE", acrescenta Emer Cooke.

Já em conferência de imprensa a partir de Amesterdão, a diretora-executiva da EMA anunciou que a decisão "é válida para os 27 Estados-membros, ao mesmo tempo".

Fica a faltar ainda a aprovação pela Comissão Europeia para que esta vacina possa iniciar a sua comercialização e administração no espaço da União Europeia, o que se espera que venha a acontecer no máximo em 48 horas.

(Em atualização)