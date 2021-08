Vacinação contra covid-19 é cada vez mais um requisito para encontros amorosos

As plataformas de online dating ganham força durante os sucessivos confinamentos.

A pandemia alterou a forma como nos relacionamos com os outros e as aplicações de encontros foram uma solução adotada por muitos para conhecer novas pessoas. Com grande parte da população fechada em casa, o Tinder, uma das principais aplicações do género, atingiu o número máximo de 3 mil milhões "swipes" ou "curtidas" num único dia em 2020. E de março para maio do mesmo ano, o OkCupid aumentou em cerca de 700% o número de interações. Agora, na transição pós-pandémica, ser vacinado ou ter anticorpos contra a covid-19 é cada vez mais a preferência no mercado.

O mais recente estudo publicado pela Kapersky, empresa global de cibersegurança e privacidade digital, e tendo em conta as respostas de mais de 18,000 pessoas em 27 países, avança que a quase totalidade (84%) dos inquiridos usa uma aplicação do tipo e 37% já tinha experimentado no passado. Para além da vontade de iniciar uma relação amorosa com alguém, que corresponde ao objetivo de mais de um terço dos utilizadores das plataformas de online dating, "conhecer/ interagir com pessoas novas" e "fazer amigos" são também outras das principais razões para a adesão.

"Querermos encontrar-nos pessoalmente após meses de isolamento vai ao encontro das nossas necessidades mais humanas. Os seres humanos são criaturas sociais que precisam de companheirismo e proximidade física. As apps de encontros tornaram possível a ligação com novas pessoas durante a pandemia, mas um encontro físico é algo completamente diferente. Trata-se de linguagem corporal, olfato e tato. Só quando estas componentes se juntam é que podemos realmente decidir o que sentimos por essa pessoa", explica a terapeuta Birgitt Hölzel da clínica de Munique Liebling + Schatz.

Porém, não é só com a COVID-19 que os utilizadores se preocupam. 50% dos inquiridos disseram sentirem-se agora mais nervosos ou inseguros (18%) no momento de quebrar o gelo cara-a-cara com a pessoa com quem trocaram mensagens ou conversaram online. Para além disso, 65% tem medo de ser enganado nestas aplicações, enquanto 15% já foram vítimas de algum tipo de fraude.

Casos de "catfishing" ou em que fingem ser outra pessoa é a queixa mais comum (51%) dos inquiridos. Outros chegaram a ser burlados, como 40% dos casos em que ofereceram dinheiro a uma pessoa que conheceram online como "prenda" ou para que se encontrassem pessoalmente.

David Jacoby, investigador de segurança da Kaspersky, alerta que "para continuarmos a desfrutar de encontros online e offline em segurança, é importante estarmos atentos aos dados que partilhamos com o nosso correspondente - para que, se mudarmos de ideias sobre o encontro com essa pessoa, estejamos sempre a tempo de controlar a situação, sabendo exatamente quanta informação partilhámos sobre nós próprios e como pode ser utilizada".

Alguns conselhos da Kapersky para evitar problemas nestas plataformas é como por exemplo não partilhar fotografias que revelem informações da localidade ou emprego, usar o Messenger das aplicações em vez de partilhar o seu número de telefone ou ainda usar uma solução de segurança, como o Kaspersky Security Cloud, que gere por si aplicações e as definições de privacidade.

Por sua vez, o terapeuta Stefan Ruzas recomenda que, quando chegar o grande momento de encontrar o seu correspondente pessoalmente, faça-o num espaço público, como um restaurante ou ao ar livre, não muito perto do local onde vive, para mais tarde não ser seguido. Para além disso, não partilhe desde logo informações pessoais e antes de ir ao encontro da pessoa, informe alguém de confiança para onde vai.