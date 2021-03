Vacinação de professores e pessoal não docente adiada uma semana

O primeiro-ministro, António Costa, participa no debate parlamentar sobre política geral, na Assembleia da República, em Lisboa, 17 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O primeiro-ministro garantiu esta quarta-feira que a vacinação dos professores e pessoal não docente do pré-escolar e primeiro ciclo vai avançar com uma semana de atraso, depois da suspensão da administração da vacina da AstraZeneca decretada pelas autoridades de saúde por precaução.

"Estava previsto que já no próximo fim de semana [20 de março] se iniciasse a vacinação do pessoal docente e não docente das escolas, mas vamos ter de adiar uma semana para que isso aconteça", indicou António Costa durante o debate sobre política geral na Assembleia da República.

Em causa a vacinação de perto de 80 mil docentes e funcionários que começaria no próximo sábado. As creches e os restantes níveis de ensino ficariam para mais tarde. O plano acabou por ser adiado devido à suspensão temporária da administração da vacina da AstraZeneca por uma questão de precaução, enquanto se avaliam os cerca de 30 casos de tromboembolismo (coágulos sanguíneos) reportados até à data depois da toma do fármaco por mais de cinco milhões de pessoas na União Europeia.

"Temos que prosseguir com ele [o plano de vacinação] sujeito aos ajustamentos que estas vicissitudes vão provocar", avisou o primeiro-ministro, assegurando que mantém o objetivo de vacinar 70% da população portuguesa até ao final do verão.

"Perante as dúvidas suscitadas era importante esperar que a Organização Mundial da Saúde fizesse uma reavaliação e há pouco publicou os resultados dizendo que a vacina era segura", indicou o primeiro-ministro que espera ainda "a reavaliação que a Autoridade Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) está a fazer e fará na quinta-feira, porque é fundamental para a tranquilidade de todos", apontou.

Na segunda-feira, Portugal juntou-se ao grupo de países europeus que decidiram suspender temporariamente a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford por uma questão de precaução.

As autoridades portuguesas seguiram o exemplo de França, Itália, Alemanha e Espanha que decidiram suspender temporariamente o uso da vacina do consórcio anglo-sueco, na sequência de notícias sobre possíveis efeitos secundários como a formação de coágulos sanguíneos, hemorragias e baixos níveis de plaquetas.