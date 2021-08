Vacinação para maiores de 12 anos disponível em "casa aberta"

Centro de vacinação contra a covid-19 © Rita Chantre / Global Imagens

"Informa-se que a modalidade "casa aberta" fica disponível, a partir de hoje, para todos os utentes com idade igual ou superior a 12 anos", adiantou a estrutura responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19.

A recomendação da Direção-Geral de Saúde para a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos foi conhecida em 10 de agosto, deixando assim de ficar circunscrita a situações específicas, como os casos em que existam doenças de risco para a covid-19.

Cerca de 150 mil menores foram vacinados contra a covid-19 no último fim de semana, revelou hoje o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

"Cerca de 150 mil crianças foram vacinadas durante este fim de semana, esperando-se que no próximo continue a vacinação desta faixa etária e posteriormente através da casa aberta se possa continuar, para chegarmos entre as terceira e quarta semana [de setembro] com 85% de esquema vacinal completa", destacou Lacerda Sales.

Segundo a `task force´ liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo, a partir de hoje, os utentes poderão também ser vacinados, através desta modalidade, em qualquer centro de vacinação, desde que recorram ao sistema de senha digital.

"Para esta modalidade, será usada exclusivamente a vacina da Janssen, de toma única", referiu a mesma fonte em comunicado, ao adiantar que, para usufruir do sistema de senha digital da modalidade "casa aberta", é necessário que o utente aceda ao portal criado para o efeito e obtenha uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.645 pessoas e foram contabilizados 1.020.546 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.