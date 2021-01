Vacinação para patologias de risco arranca na próxima semana

A ministra da Saúde, Marta Temido, intervém durante a conferência de imprensa sobre a reunião do Conselho de Ministros, no Palácio de Ajuda, em Lisboa, 22 de outubro de 2020 © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Dinheiro Vivo 25 Janeiro, 2021 • 12:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na próxima semana, será iniciada a vacinação em Portugal para quem tem mais de 50 anos e patologias de risco, assim como dos titulares de cargos públicos, anunciou nesta segunda-feira a ministra da Saúde, Marta Temido. Há também o objetivo de concluir a vacinação daqueles que têm acima de 80 anos até ao final do primeiro trimestre.

"Continuamos a cumprir integralmente a até a antecipar aquilo que era o plano de vacinação que estava definido. Concluímos a vacinação em lares e unidades da rede nacional de cuidados continuados integrados nesta semana e na semana que vem avançaremos para o grupo de mais de 50 anos e alguma comorbilidade de entre as identificadas, para além de continuar a vacinação dos grupos que já anteriormente tinham sido identificados", anunciou.

A ministra da Saúde disse também estar "em condições de assegurar que conseguimos cumpri o objetivo de ter as pessoas com mais de 80 anos vacinadas até ao final do primeiro trimestre - no pressuposto que sempre sublinhámos, que é o de que se mantenham os calendários de entregas acordados nos contratos realizados pela Comissão Europeia".

O calendário foi avançado no dia em que Portugal recebeu mais 99.450 doses da vacina da Pfizer. Até à data já foram distribuídas 411.600 doses das vacinas da Pzifer e da Moderna, indicou a governante.

Ainda nesta semana, deverá haver um balanço do plano nacional de vacinação, segundo Marta Temido, que avançou entretanto que até ao final do dia de ontem foram feitas 255 700 inoculações.