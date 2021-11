Vacinados com a Janssen também vão receber dose de reforço

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Diário de Notícias 18 Novembro, 2021 • 18:32

A diretora-geral da Saúde anunciou esta quinta-feira "três grandes novidades" no processo de vacinação contra a covid-19. Uma das quais é que, na população atualmente elegível - maiores de 65 anos, profissionais de saúde, do setor social e os bombeiros - "o intervalo entre a última dose e uma pessoa tornar-se apta para a vacinação é, neste momentos, de cinco a seis meses. Resumindo, encurtamos este intervalo para em segurança vacinarmos mais pessoas mais precocemente".

Neste grupo dos mais de 65 anos e dos profissionais acima mencionados é que "os recuperados também passam a ser vacinados".

Os utentes que tomaram a vacina da Janssen vão tomar a dose de reforço 90 dias depois.

Graça Freitas voltou a alertar que a "pandemia ainda não acabou. Nem em Portugal nem em nenhum lugar do Mundo". "Assiste-se na Europa a uma intensa circulação do vírus SARS-CoV-2. Mesmo em Portugal, que tem 86,5% da sua população vacinada, se assiste a um aumento do número de casos. A melhor forma de nos protegermos e de passarmos um inverno mais seguros e tranquilos é vacinar, vacinar, vacinar"