Vaga de frio mantém Portugal em alerta até terça-feira

Populares circulam no Rossio Marquês de Pombal, frente ao Convento dos Congregados, momentos após um forte nevão em Estremoz, fenómeno meteorológico raro no alentejo. Não nevava no distrito de Évora há 12 anos. Estremoz, 09 de janeiro de 2021. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantêm o continente e a Madeira em alerta amarelo devido ao frio previsto para o fim-de-semana, e prevê que a temperatura média da próxima semana esteja abaixo dos valores normais para a época. NUNO VEIGA/LUSA

© LUSA