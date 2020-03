Vai aderir ao teletrabalho por causa do surto? Evite estas práticas

Da Microsoft, à Google, passando pelo Twitter, mas também um sem fim de empresas menos tecnológicas mas também elas gigantes estão a aderir ao trabalho remoto ou teletrabalho – trabalho a partir de casa – não só como tendência geral, mas devido à atual conjuntura.

O epidemia de coronavírus Covid-19 está a levar várias empresas e funcionários a aventurarem-se numa área que nunca exploraram com o objetivo de abrandar a disseminação do surto.

Este é, assim, o momento ideal para as organizações reavaliarem a segurança do acesso à distância aos seus sistemas corporativos. A Kaspersky publicou hoje uma lista de conselhos nesse domínio, já que os dispositivos dos colaboradores em regime de teletrabalho estão fora da infraestrutura de rede interna e conectam-se a outras redes Wi-Fi. Ou seja, os riscos aumentam.

Das várias medidas que podem ser tomadas pelas empresas, de forma a reduzir as ameaças de cibersegurança associadas ao trabalho remoto, a Kaspersky recomenda:

1. Fornecer uma VPN (Rede Privada Virtual) para que as equipas se conectem com segurança à rede corporativa.

2. Proteger todos os dispositivos da empresa – incluindo telemóveis, portáteis e tablets – com um software de segurança adequado (por exemplo, com uma solução que permita eliminar dados de aparelhos que sejam declarados como perdidos ou roubados, que separe a informação pessoal da profissional e que restrinja as aplicações que podem ser instaladas).

3. Executar as atualizações mais recentes dos sistemas operativos e das aplicações.

4. Restringir os direitos de acesso dos utilizadores que se conectam à rede corporativa.

5. Assegurar que as equipas estão conscientes dos perigos associados à resposta de mensagens que não foram solicitadas.

David Emm, Investigador de Segurança da Kaspersky diz em comunicado que “as empresas devem ser particularmente cautelosas neste momento”, tentando garantir que os colaboradores trabalhem remotamente “sem comprometer a segurança da informação”.

“O coronavírus não só já provocou o aumento do trabalho remoto, como tem suscitado o interesse dos hackers, que já ocultaram malware em ficheiros e documentos que aparentemente seriam um esclarecimento sobre a doença”, diz David Emm.

Além deste tipo de conselhos de segurança informática há outros mais gerais e que envolvem a qualidade de vida do trabalhador remoto:

1. Ter equipamento, inclusive secretária e cadeira própria para desempenhar o trabalho a partir de casa (há empresas que já o fazem pelos funcionários) ajuda a separar melhorar as águas entre trabalho e vida familiar.

2. Evitar ficar de pijama o dia inteiro e tentar preparar-se como se fosse para o escritório da empresa.

3. Definir horários específicos para trabalhar, de preferência quando não estiver ninguém em casa, para conseguir ‘desligar-se’ do trabalho quando quiser parar.