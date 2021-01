Vai pintar a casa? Robbialac lança app que simula mais de 1200 cores por realidade aumentada

Dinheiro Vivo 22 Janeiro, 2021 • 17:27 Partilhar este artigo Facebook

Num ano em que "ficar em casa" foi a palavra de ordem, a Robbialac introduziu um portfolio de lançamentos estratégicos para a marca e potenciou novas formas de estar presente na vida dos portugueses, nomeadamente com o lançamento da Cromology APP.

Esta aplicação é uma ferramenta desenvolvida pela Robbialac, disponível para Android e iOS, e permite testar todas as cores do catálogo Cromology, que conta com mais de 1200 tons. O "Simulador de Cor" utiliza tecnologia de realidade aumentada, permitindo ao utilizador ter uma experiência em tempo real e percecionar diferentes tons nas paredes.

Com o tempo que é passado em casa a aumentar exponencialmente ao longo do último ano - devido à pandemia da covid-19 -, muitos foram os portugueses que sentiram a necessidade de renovar algum espaço da sua casa. Ainda assim, na hora de escolher a cor as dúvidas surgem e o medo de arriscar muitas vezes prevalece.

No entanto, as funcionalidades desta aplicação não se resumem ao ponto anterior e, apresenta-nos ainda o modo "Captura de Cor". Este possibilita encontrar uma cor específica ao apontar a câmara do telemóvel para a zona que apresenta a tonalidade pretendida e, em poucos segundos, o sistema consegue encontrá-la no catálogo.

Permitindo visualizar o resultado final da pintura no ecrã do seu dispositivo, esta plataforma promete facilitar os trabalhos, projetos e renovações da "casa, escritório e qualquer espaço que precise de uma nova vida".

"A Cromology APP foi desenvolvida e testada com consumidores reais, tirando proveito dos últimos avanços da tecnologia de realidade aumentada, de forma a facilitar o processo de tomada de decisão, e tornar a experiência mais envolvente e divertida que nunca" refere Jorge Nascimento, diretor de marketing da Robbialac.