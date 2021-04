Valor de R(t) estimado é de 0,99. Apenas o Norte está acima de 1

Doente com covid-19 em internamento hospitalar (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, explica na reunião com os peritos no Infarmed que, em termos de transmissibilidade, após o início de abril, se verificou um R (t) de 0,99, o que representa um "decréscimo do índice de transmissibilidade" face ao valor 1,05 reportado na anterior reunião, há 15 dias.

Todas as regiões do País estão com menos de 120 casos por 100 mil habitantes. a 14 dias Apenas a região Norte tem um R (t) acima de 1 (1,05). A manter-se esta tendência, a região atinge essa fronteira entre "duas semanas e um mês".

Acima dos 80 anos mantém-se a redução da taxa de incidência, refere Baltazar Nunes. A maior incidência sutua-se na faixa entre os 10 e os 19 anos.

O especialista do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge considera que há "há algum resultado bastante positivo na forma como a epidemia se transmitiu nas escolas nesta fase de reabertura faseada", até 16 de abril.

Portugal estabilizou e a Europa melhorou

Há 15 dias, na última reunião no Infarmed, o país tinha um valor de R acima de 1. Portugal "estabilizou com um R ligeiramente abaixo de 1 e uma taxa de incidência entre os 60 e 120 casos por 100 mil habitantes".

A nível europeu, a situação melhorou com mais países abaixo do R (t) abaixo de 1, indicou Baltazar Nunes.

Portugal está entre os países com maior mobilidade da população. Um ligeiro aumento e uma maior manutenção no trabalho presencial.

A faixa etária dos 80 anos e mais, com uma taxa de vacinação bastante elevada, refere Baltazar Nunes. "Há um benefício claro em atingir nível elevados de vacinação nos vários grupos etário", refere

Tendo com base simulações, referente à vacinação, na faixa etária entre 30 e os 59 anos, com um cenário de R(t) de 1,10, vamos observar um aumento em hospitalizações e de internamentos em UCI, diz especialista.

Em conclusão, a incidência acumulada a 14 dias está em níveis moderados, estável, o valor do R próximo de 1, apenas supera o valor 1 na região Norte, "Portugal entre os países com maior mobilidade" na Europa, observa-se impacto significativo da vacinação na incidência da doença em quem tem 80 anos ou mais.

Baltazar Nunes falava na reunião desta terça-feira no Infarmed, onnde o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e representantes dos partidos estão reunidos com peritos de saúde pública de várias instituições para uma análise da evolução da pandemia da covid-19 no país.