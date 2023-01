Valor dos astros: Mbappé número um, ninguém cresce como Enzo

Enzo Fernandez. © AFP

Kylian Mbappé arrancou rumo ao posto de jogador mais caro do mundo graças à sua estonteante performance no Mundial do Qatar, onde além de melhor marcador, com oito golos, foi eleito o segundo melhor jogador, atrás apenas do campeão mundial Lionel Messi. Até à prova, o francês do Paris Saint-Germain estava empatado com Erling Haaland mas agora soma 20 milhões de euros - 180 contra 160 milhões - de avanço sobre o norueguês do Manchester City, ausente da competição.

Entre os jogadores que mais se valorizaram no Qatar, entretanto, o primeiro lugar vai, sem surpresa, para um atleta do futebol português: o benfiquista Enzo Fernández, que de 35 milhões passou a ser avaliado em 55 milhões, depois de ter ganho, além da medalha de ouro no mundial pela seleção da Argentina, ainda o prémio de jogador revelação do torneio. E o médio de 21 anos custou meros 12 milhões aos encarnados em julho passado.

Há mais seis campeões argentinos no grupo que mais se valorizou, entre os quais Julián Álvarez, produto, como Enzo, do River Plate, e reserva de luxo de Haaland, no City do afortunado Pep Guardiola. Aos 22 anos, ele vale agora 50 milhões, a mesma marca do trintão Messi, seu parceiro de ataque nos albicelestes.

Outros vencedores particulares do Mundial foram o central Josko Gvardiol (Croácia e Leipzig) agora o defesa mais caro do mundo ao lado do português Ruben Dias, do City, o médio Sofyan Amrabat (Marrocos e Fiorentina) e o atacante Cody Gakpo (Holanda e PSV), todos 15 milhões de euros mais caros.

Tanto o PSV como a Fiorentina mostram-se dispostos a negociar as suas jóias cada vez mais valiosas, ambas, segundo os jornais ingleses, a caminho do Liverpool. Já o Leipzig, com finanças saudáveis graças à parceria com a Red Bull, nem quer ouvir falar em ceder Gvardiol. "Ofertas? Diretamente para a lista de spam".

E na Luz, é hora de vender Enzo? Em nome do projeto desportivo do clube, o presidente Rui Costa acha que ainda não. Mas será questão de tempo.