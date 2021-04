Valor pago pelos beneficiários da ADSE deve manter-se na fase da pandemia, defende Conselho Geral

Lisboa, 15/02/2019 - Balcão da ADSE na Praça de Londres em Lisboa. ( Jorge Amaral/Global Imagens ) © Jorge Amaral/Global Imagens

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE defende que o valor pago pelos beneficiários do subsistema de saúde dos funcionários públicos deve manter-se enquanto durar a pandemia.

A sugestão consta do parecer aprovado no passado dia 1 de abril por este órgão representativo dos trabalhadores, dos beneficiários, das freguesias, dos municípios, do governo e dos reformados. "Neste período de pandemia, o valor

pago pelos beneficiários nos diferentes atos, deve manter-se", lê-se no documento que pode ser consultado no site da ADSE.

A proposta foi apresentada pela Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e incluída no parecer final que teve nove votos a favor e cinco contra.

Para o CGS, a revisão apresentada pelo Conselho Diretivo da ADSE merece uma avaliação "positiva", tendo em conta "o esforço feito, que poderá ter impacto positivo significativo na ADSE e, consequentemente, nos beneficiários", refere o parecer.

O Conselho Geral e de Supervisão lembra que esta proposta revê uma tabela de preços fixada nos anos 1980, mas as alterações agora introduzidas acabam por não representar globalmente um aumento dos encargos para o sistema, uma vez que as subidas nalguns atos acabam compensadas por descidas noutros.

Mais convencionados

Apesar de no ano passado, terem sido firmadas 55 novas convenções com prestadores de cuidados de saúde, o Conselho Geral e de Supervisão pretende alargar a muitos mais, sobretudo nas regiões mais carenciadas.

"Os beneficiários têm um aumento significativo de encargos com o aumento dos preços das consultas, pelo que estas mudanças terão de estar associadas a um aumento significativo das consultas em regime convencionado, face às consultas em regime livre", refere o parecer, acrescentando que "tal exige o alargamento das convenções e a celebração de novas Convenções em número significativo, sobretudo nas regiões em que os beneficiários têm maiores dificuldades no acesso ao regime convencionado".

Em causa estão sobretudo os beneficiários que residem no interior do país e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.