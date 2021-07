Vara conhece decisão do caso em que é acusado de branqueamento de capitais

Armando Vara na audição da comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da CGD, em abril de 2019. © Arquivo/Global Imagens

O antigo ministro e ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos Armando Vara conhece esta terça-feira a decisão do processo em que está acusado de um crime de branqueamento de capitais.

Nas alegações finais, o Ministério Público (MP) pediu a condenação do arguido a pena efetiva de prisão não inferior a dois anos, medida que o advogado de defesa considerou exagerada face aos argumentos apresentados em julgamento.

Já para o MP, foi feita prova objetiva e subjetiva dos factos imputados a Armando Vara, destacando a relevância da prova testemunhal prestada pelo gestor de fortunas Michel Canals e pelo inspetor Paulo Silva sobre o complexo circuito financeiro de contas na Suíça e em 'offshores' de que o arguido era o verdadeiro beneficiário.

O MP realçou que foram transferidos cerca de dois milhões de euros para uma conta na Suíça em nome da sociedade 'offshore' Vama, de que Armando Vara era o beneficiário último, e lembrou que o arguido ao ser inquirido pelo juiz de instrução criminal, 2009, "assumiu a titularidade de todas as contas" e admitiu ter cometido fraude fiscal perante a autoridade tributária.

Armando Vara, de 67 anos, está a cumprir uma pena de prisão efetiva de cinco anos no âmbito do processo Face Oculta, em que foi condenado por tráfico de influências.

A leitura do acórdão está marcada para as 09:30 no Juízo Central Criminal de Lisboa.