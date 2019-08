Variações já é o filme português mais visto do ano

Confirma-se o sucesso de bilheteira de Variações. O filme realizado por João Maia que presta tributo a António Variações tornou-se no filme português mais visto do ano ao fim de uma semana de exibição, revelam os dados divulgados esta semana pelo ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual.

84 105 espetadores já viram o filme protagonizado por Sérgio Praia e que estreou-se nas salas de cinema na passada quinta-feira, dia 21 de agosto. Exibido em 99 salas, a película já arrecadou receitas de 453,879 mil euros, de acordo com os números do ICA. Em apenas uma semana, Variações ultrapassou Snu, o filme português que ocupava até agora a primeira posição, com 82 366 espetadores.

Com este desempenho, o filme de João Maia já é o 18.º filme português mais visto de sempre.

Se contarmos com todos os filmes, a nova versão de O Rei Leão está a dominar os números de 2019: já foi visto por mais de 1,2 milhões de espetadores nacionais e gerou perto de 6,6 milhões de euros em receitas de bilheteira. Na segunda posição, surge Vingadores: Endgame, com 667,2 mil espetadores.

“Variações” é inspirado na vida do barbeiro minhoto António Joaquim Rodrigues Ribeiro, que desejou viver da música e que em Lisboa se transformou em António Variações, marcando a música portuguesa a partir dos anos 1980.

Sérgio Praia que, além da interpretação física do músico, também canta todas as canções, recriando as sessões de composição e gravação embrionária dos temas em várias cassetes – sozinho em casa com um gravador e uma caixa de ritmos – até à primeira atuação de Variações, na discoteca Trumps, em Lisboa, em 1981.

O filme foca-se sobretudo na transformação de António Ribeiro em António Variações, num período de vida entre 1977 e 1981. Além de Sérgio Praia, o elenco inclui, entre outros, Filipe Duarte, Victoria Guerra, Augusto Madeira, Filipe Albuquerque, Lúcia Moniz, Afonso Lagarto, Maria José Paschoal, José Raposo e Dinarte Freitas.