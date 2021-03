Variante do Reino Unido com prevalência de 73,3% em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte de 61.5%

(Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

André Peralta Santos, da Direção-Geral da Saúde (DGS), afirmou na reunião no Infarmed, esta terça-feira, com os especialistas sobre a situação epidemiológica em Portugal, que "houve uma manutenção da tendência de descida", com 79 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, num período de 14 dias.

Sobre variantes, em especial a do Reino Unido, "houve um aumento com uma prevalência para Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com 73,3% e no Norte de 61.5%", precisou o especialista, acrescentando que o aumento era de esperar.

André Peralta Santos explicou ainda que existe maior incidência de casos positivos de covid-19 na população ativa - a população com mais 80 anos com menos incidência - e que há uma manutenção da descida nos internamentos, e em UCI, e na mortalidade. As hospitalizações em UCI estão abaixo das 245 camas.