Variante do Reino Unido representava 83% dos casos de covid-19 em março

Susete Henriques/DN com Dinheiro Vivo 13 Abril, 2021 • 12:07

O investigador João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), explicou na reunião desta terça-feira no Infarmed que, "desde novembro até março, a evolução da prevalência mostra-nos que a variante do Reino Unido domina o país. Já era maioritária em fevereiro, e em março domina, claramente, o cenário epidemiológico".

O especialista mostra que a variante do Reino Unido representou 83% dos casos de Covid-19 em Portugal, em março. "Há alguma homogeneidade em todo o país, à exceção do Norte, com a variante do Reino Unido a estar menos representada (71,4%)", diz o investigador do INSA. Madeira e Algarve, com 94%, são as regiões com maior incidência da variante britânica, conclui.

As variantes de Manaus e da África do Sul

Sobre a variante de Manaus (Brasil) há uma "estabilização", representando 0,4% dos casos em março. Foram detetados 29 casos confirmados associados a esta variante.

Em relação à variante de África do Sul, "existe um crescimento muito significativo", com 53 casos confirmados. João Paulo Gomes refere, no entanto, que os 53 casos provenientes da variante da África do Sul "podem ser apenas a ponta do icebergue",

O especialista antevê que já circulem em Portugal cerca de 200 casos, dizendo que esta é uma situação normal, já que o nosso país não foge à regra, em comparação com outros países europeus.

João Paulo Gomes destacou por isso a importância do controlo das fronteiras.

Ainda sobre a variante de Manaus, João Paulo Gomes garante que Portugal tem a "situação controlada", concluindo como "uma boa notícia". Há apenas "níveis residuais" da disseminação das variantes brasileiras.

Já sobre a variante da África do Sul, a situação é diferente com um aumento de casos. "Há alguma preocupação". Ainda assim, o especialista diz que "a situação epidemiológica atual das variantes em Portugal não é impeditiva da continuação do plano de desconfinamento".