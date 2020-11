Vaticano pede investigação sobre "gosto" de Papa Francisco em fotografia de modelo

Estatuetas do papa Francisco à venda nas lojas de recordações Fotografia: PAULO NOVAIS/LUSA

Depois de ter sido descoberto um alegado "gosto" feito pelo Papa Francisco numa fotografia de Natalia Garibotto, modelo internacional, o Vaticano revelou ter pedido à aplicação Instagram uma investigação sobre o assunto, avança a Reuters.

Este foi descoberto por uma das 2,4 milhões de pessoas que seguem a modelo brasileira na rede social e ficou registado até dia 13 de novembro, no entanto, um porta-voz do Vaticano afirmou que o Instagram já estava a apurar responsabilidades e declarou ainda ao The Guardian que se podia excluir de imediato a hipótese de que "o 'gosto' tenha vindo da Santa Sé".

Com todas as contas dos meios de comunicação social do líder da Igreja Católica a serem geridas por um gabinete de comunicação, este reúne cerca de 7,4 milhões de seguidores só no Instagram.