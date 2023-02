Vencedores do prémio "Junta-te ao Gervásio" conhecidos na quarta-feira

© DR

É já na quarta-feira que vão ser conhecidos os vencedores do prémio "Junta-te ao Gervásio". Ao todo serão sete os contemplados, distinguidos pelos projetos que desenvolveram e implementaram na área da reciclagem nas suas comunidades.

Ao todo, a iniciativa contou com mais de 170 candidaturas, concorrentes a três categorias: "Junta de Freguesia", "Entidades de Proximidade" e "Cidadania Social. Destes, foram selecionados 45 projetos.

A cerimónia terá lugar no Centro Cultural de Belém, onde depois do balanço desta primeira edição do "Junta-te ao Gervásio", lerá lugar um debate sobre reciclagem. Depois serão anunciados os vencedores.

O "Junta-te ao Gervásio" é promovida pela Sociedade Ponto Verde, com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente e ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias. O ISCTE ​​​​​​​Executive Education é o Knowledge Partner da iniciativa.