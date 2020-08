Na era das redes sociais, onde estarão mais de 6,5 milhões de portugueses (números oficiais de 2019 do Facebook), é rápido e fácil ver e partilhar vídeos, teorias e informação e pô-la a circular por milhares de pessoas em tempo recorde. Em tempos de pandemia o que qualquer um quer é uma solução milagrosa que resolva o problema do vírus e da doença covid-19 e as suas repercussões e limitações.

Essa mesma ‘receita’ aparece numa entrevista de uma TV online a um médico português com o alegado “apoio da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos”, que tem ganho tração no Facebook, já com 24 mil visualizações e mais de 550 partilhas. Há ainda a alegação que a solução “ao estilo vacina” tinha sido apresentada ao Ministério da Saúde, que “por motivos estranhos a tem ignorado”.

Verdade, mentira ou assim-assim? O médico português é um médico-psiquiatra aposentado (o que não é indicado no vídeo). O estudo citado dirá respeito a testes feitos no México com apenas uma família. E sobre o medicamento em causa e a sua possível eficácia com covid-19: “não há qualquer evidência ou suporte científico que sustente esta alegação”, garante-nos Ricardo Mexia, médico de Saúde Pública do Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

Já sobre o alegado apoio da Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos, “é completamente falso que tenhamos dado apoio a qualquer solução, até porque não é a nossa função”. “O que se passou foi que o médico quis entregar-nos um estudo que encontrou, para enviarmos para o Ministério da Saúde e assim o fizéssemos a seu pedido, sem nunca o analisar porque isso não nos compete” garante-nos a própria Secção Regional do Norte, presidida por António Araújo.

Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos alerta que alegações deste tipo “sem credibilidade”, de que há tratamentos curativos para a covid-19 que não são anunciados ao mundo, “são falsos e só levam a engano”. “Quando houver tratamentos curativos o mundo todo vai saber, todos o queremos, o que há são tratamentos que mitigam os efeitos da doença e onde nem sequer está incluído este referido no vídeo”, explica.

(vídeo partilhado no Facebook e que também já chegou ao Youtube poderá ser removido por não cumprir as regras de ambas as plataformas, que não permitem conteúdos que alegam soluções não comprovadas de cura para a covid-19)

Como nasce uma teoria que promete uma solução milagrosa?

Importa conhecer a história, até para perceber como este tipo de conteúdos se torna em aparente verdade para tantos nas redes sociais. O médico trata-se de Ramiro Araújo. O que nunca é referido em toda a reportagem é que se trata de um médico-psiquiatra aposentado, sem qualquer especialidade em vírus, epidemias ou saúde pública – é isso que vem na página de LinkedIn do próprio médico da zona do Porto e é confirmado na página da Ordem dos Médicos.

A alegação principal? Ramiro Araújo indica que um estudo no México “mostra que uma família que tomou o medicamento amantadine, usado para pessoas com Parkinson, ficou curada da covid-19”. São ainda relatados casos na Catalunha e noutros locais, de sucesso. É indicado que esta é uma solução ao nível da vacina de eficácia garantida e lança-se suspeitas para a falta de aposta no medicamento “por interesses” no Ministério da Saúde.

“Foi criada uma mentira, ou por ignorância ou malvadez, que não havia antivírico específico para tratar a covid-19”, diz Ramiro Araújo (algo que, já vimos, não tem sustentação científica), acrescentando que “este produto não é lucrativo, custa 1,5 euros por 60 cápsulas que dão para um mês”.

Ricardo Mexia, explica-nos que o médico em causa “usa termos técnicos para tentar dar uma aura de credibilidade, mas que não têm qualquer tração com realidade médica e científica”. Além disso, nunca é indicado de que não se trata de um médico especialista no tema.

Nos comentários à entrevista no Facebook – entretanto o vídeo foi colocado também no Youtube – há um link para o possível estudo mexicano que alimenta a teoria, feito apenas a uma família. Mas numa altura em que surgem centenas de estudos em todo o mundo, “um estudo a uma única família dificilmente poder ser generalizado para a população”, até porque “a maioria das pessoas recupera do vírus”, explica Ricardo Mexia.

O especialista dá o exemplo de um alegado estudo que levou muita gente a engano em que associava as vacinas ao autismo. “Foi feito em 12 crianças, já foi retirado porque se constatou que havia resultados falsificados e ainda hoje é um problema…”

Resumindo, Ramiro Araújo, médico-psiquiatra aposentado, encontrou um estudo na internet (como o próprio o diz), deu-lhe a credibilidade com uma certeza de eficácia “sem base científica” e que nem o próprio texto do estudo diz ter e deu uma entrevista a expor o que diz ser um encobrimento deste medicamento-milagroso contra a covid que, como já vimos com a Ordem dos Médicos, também não corresponde à verdade.

Tentámos contactar, por email, Ramiro Araújo para uma reação. Se ela chegar entretanto iremos inclui-la.

Quem fez a entrevista?

O meio que publica a entrevista, incluindo com as alegações de cura em pleno destaque, dá pelo nome de “NPC Rádio e TV”, ou NPC, Nasci para Cantar. Os entrevistadores são apresentadores do canal e não jornalistas: Carla Constantino e Alexandre Faria – este último conduz a entrevista e apresenta-se no LinkedIn como o diretor do projeto NPC, cantor, repórter (não tem carteira profissional de jornalista) e locutor.

A entrevista publicada sobre “a cura para a covid-19” aparece no meio de videoclips e comentários a cantores de música popular portuguesa na página de Facebook, que é o propósito do projeto.

A mensagem indicada logo à partida? “Cura para Covid-19 existe! Diz o Dr. Ramiro Araújo e Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos… Assista!!!”. No próprio vídeo da entrevista há uma mensagem inicial a indicar que a tal alegada cura “mediante todas as pesquisas mundiais, passamos esta reportagem do médico Ramiro Araújo”.

O projeto NPC, Nasci para Cantar, indica ser uma plataforma online que tem a sua própria TV e web rádio com a missão de “promoção e divulgação de artistas e bandas, produção e gravação de álbuns e muito mais” e estará ainda no Meo Kanal. Tem 37754 seguidores no Facebook, numa página criada a 24 de novembro de 2017, com vários e remete para um site nasciparacantar.pt que não está operacional.

Entre vídeos de artistas portugueses, há emissões em direto ao estilo programas da manhã em estúdio com conversa sobre temas diversificados, mais focado em música popular portuguesa. Os vídeos ao vivo têm centenas de partilhas e milhares de visualizações, – rondam as 6 mil.

Verdade, mentira ou assim-assim? Como identificar desinformação

A internet potenciou a comunicação a níveis nunca antes vistos. Mas é fácil chegar a uma notícia ou vídeo cativante, com tudo o que desejávamos ser verdade, mas que pode ser pura desinformação. A desinformação não são só conteúdos totalmente falsos, misturar verdade com manipulação e ocultação de dados relevantes também conta, desde que o objetivo final (nunca revelado) seja guiar as pessoas para uma conclusão desejada, que não é credível nem verdadeira – e há vários motivos para o fazer (desde ganhar dinheiro de publicidade com os cliques, notoriedade na internet – é mais fácil ser popular quando não há compromisso em dizer a verdade – ou só espalhar a discórdia (há grupos organizados que potenciam isso mesmo, seja para influenciar eleições ou clima de instabilidade em países ‘inimigos’). Seguem-se alguns conselhos:

– Se é bom demais para ser verdade, provavelmente é falso ou só parcialmente verdadeiro (com as informações mais relevantes a serem ocultadas). Desconfie de informações vagas, de fontes vagas ou estudos que não são referidos de forma convincente e foram já citados por outros. As fontes citadas dão credibilidade a um artigo.

– O meio é a mensagem. Se não conhece bem o site que publica a informação (repare na morada do site para verificarem se são mesmo quem dizem ser), desconfie – o mesmo para celebridades (podem ser contas falsas). A credibilidade do meio que publica é precioso na internet. Se está há algum tempo em atividade? Se tem historial de conteúdos manipulados ou falsos sem correção ou se só apostam no mesmo tipo de teorias da conspiração.

– Desconfie de textos alarmistas. Coisas aparentemente “inacreditáveis” devem ser mais escrutinadas. Tente procurar se há fontes credíveis citadas no texto.

– Não leia só o título. Há várias publicações onde o título conta uma história extrapolada bem mais apelativa do que o próprio texto depois revela.

– Cuidado acrescido com vídeos, fotos e sons. Imagens e áudio são facilmente manipulados online, não só através de edição manipulativa e de remoção de contexto, mas inclusive através de imagens falsas onde um computador pode por, por exemplo, um político reputado a dizer ou fazer aquilo que nunca acontecer – os chamados deepfakes, uma espécie de animação realista.

– Leia os conteúdos antes de os partilhar. O Twitter está mesmo a testar uma funcionalidade em que não permite partilhar artigos que não foram abertos pelo utilizador, para evitar a crescente partilha de conteúdos pouco claros com títulos chamativos que não tinham correspondência com o próprio texto.

– Denuncie conteúdos de desinformação ou que incitam ao ódio. Plataformas como Facebook, Twitter ou Youtube incentivam os utilizadores a denunciar este tipo de conteúdos (há sempre uma opção para o fazer) para que possam ser removidos ou possam ter informação adicional a remeter para informação credível (mais no Twitter).