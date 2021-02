Veterano Tom Moore morre aos 100 anos com covid-19

Tom Moore no aniversário dos seus 100 anos © EPA

Tom Moore tornou-se conhecido no início da pandemia do coronavírus pelo seu esforço para uma campanha no Reino Unido que conseguiu reunir fundos para o SNS britânico (NHS) e morreu esta terça-feira após testar positivo à covid-19.

A notícia foi dada pelo The Guardian e confirmada pelas filhas Hannah e Lucy. Ao jornal, explicaram: "É com grande tristeza que anunciamos a morte do nosso querido pai, o Capitão Sir Tom Moore. Sentimo-nos muito gratos por estarmos com ele nas últimas horas da sua vida; Hannah, Benjie e Georgia à cabeceira da cama e Lucy através do FaceTime".

O veterano da Segunda Guerra Mundial conseguiu juntar mais de 44 milhões de euros para o NHS depois de ter chamado a atenção em abril para a recolha dando voltas a um jardim - bateu mesmo o recorde do Guinness de voltas num jardim. Já no verão foi agraciado com o título de "cavaleiro" pela rainha Isabel II.

"Passámos horas a conversar com ele, relembrando a nossa infância e a nossa mãe maravilhosa. Partilhámos risos e lágrimas juntos", disseram ao The Guadian as duas filhas, acrescentando: "O último ano de vida do nosso pai foi nada menos que notável. Ele rejuvenesceu e experimentou coisas com que sempre sonhou. Embora tenha estado em tantos corações por pouco tempo, ele foi um pai e avô incrível e permanecerá vivo nos nossos corações para sempre".

A filha Hannah Ingram-Moore já tinha dito há alguns dias no Twitter que o "Capitão Tom" estava internado no Bedford Hospital por necessitar de "ajuda adicional" à sua respiração.