Viagens interilhas até 60 euros a partir de hoje nos Açores

Os passageiros com residência fiscal nos Açores podem fazer viagens aéreas entre as ilhas do arquipélago, de ida e volta, a partir desta terça-feira, pelo preço máximo de 60 euros.

As reservas relativas à designada Tarifa Açores podem ser efetuadas através dos canais de venda da concessionária do transporte aéreo interilhas, a SATA Air Açores, e das agências de viagens.

Os passageiros que já tenham adquirido bilhete para a tarifa de residente normal para viagens interilhas a realizar a partir de hoje (e que ainda não tenham iniciado as suas viagens), poderão solicitar um reembolso do diferencial para a Tarifa Açores, segundo explicou recentemente o Governo Regional.

A Tarifa Açores, uma das grandes bandeiras do executivo regional, liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, foi anunciada, em 31 de março, pelo secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Mota Borges, considerando que 01 de junho seria "uma data histórica para a mobilidade nos Açores".

O Governo Regional considera que esta tarifa, "medida aceleradora de criação do mercado interno", constitui um "importante contributo para a mobilidade dos açorianos, para um melhor conhecimento dos Açores pelos residentes nas nove ilhas e para o aprofundamento do conceito de Autonomia".

O executivo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM e com o apoio parlamentar de Iniciativa Liberal e Chega, tomou posse em novembro de 2020, na sequência das eleições legislativas regionais, realizadas em outubro.