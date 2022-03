Vice-presidentes. Deputados chumbam candidatos do Chega e IL

Chumbada candidatura de Diogo Pacheco de Amorim (de máscara vermelha) a vice-presidente da AR © António Cotrim/Lusa

A candidatura de Diogo Pacheco de Amorim, deputado e vogal da direção nacional do Chega, precisava de, no mínimo, 116 votos para ser aprovada e obteve apenas 35.

Assim, foi chumbada, preparando-se o partido para insistir com uma segunda candidatura, agora do deputado Gabriel Mithá Ribeiro, colunista do Observador e coordenador do gabinete de estudos do partido (na foto em baixo).

Gabriel Mithá Ribeiro, deputado e dirigente nacional do Chega, além de colunista no Observador. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Falhando esta segunda tentativa, o lugar que seria do Chega ficará vago, funcionando o Parlamento com apenas três vice-presidentes.

Surpreendentemente, os deputados também não elegeram o candidato da IL, João Cotrim Figueiredo. Obteve 108 votos a favor mas precisava de no mínimo 116 (maioria absoluta mais um).

Foram eleitos vice-presidentes logo à primeira tentativa os candidatos do PS e do PSD a vice-presidentes, respetivamente Edite Estrela e Adão Silva.

