Vídeo mostra navio porta-contentores "Ever Given" a navegar no Canal do Suez

O porta-contentores de 400 metros de comprimento e com capacidade para 224 mil toneladas de carga tem pavilhão do Panamá e é propriedade da empresa Evergreen, de Taiwan © EPA

A Autoridade do Canal do Suez (SCA, sigla em inglês) anunciou esta segunda-feira ao início da tarde a "retomada do tráfego" nesta importante via marítima obstruída durante quase uma semana por um navio cargueiro gigante, o "Ever Given".

"O almirante Osama Rabie, presidente da Autoridade do Canal do Suez, proclamou a retomada do tráfego de navegação no canal", anunciou a SCA em comunicado.

Veja o vídeo, publicado às 14h07 na conta oficial de Facebook da SCA, com as primeiras imagens:

O Ever Given - um porta-contentores com bandeira do Panamá mede 400 metros de comprimento e tem capacidade para 224 mil toneladas de carga - atravessou-se na diagonal há quase uma semana quando passava no Canal do Suez bloqueando completamente uma das passagens marítimas mais movimentadas do mundo. Cerca de 400 navios aguardavam hoje a passagem na via que liga o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho.

A publicação britânica especializada Lloyd's List, calcula que o tráfego até ao ocidente através deste Canal tem um valor diário de 5.100 milhões de dólares (4.322 milhões de euros) enquanto em direção a oriente está avaliado em 4.500 milhões de dólares (3.800 milhões de euros). Com valores que estão na mesma linha destes, um relatório da seguradora francesa Euler Hermes, filial da alemã Allianz, estima que o encerramento do canal pode custar ao comércio internacional, por dia, entre seis mil milhões e dez mil milhões de dólares (entre 5.100 milhões e 8.500 milhões de euros).

Serão necessários "cerca de três dias e meio" para o restabelecimento completo, alertou Osama Rabie em declarações à emissora local Sadaa al-Balad.