Vieira suspeito de desviar 2,5 milhões para uso pessoal em negócios do Benfica

O tema é capa de JN, Correio da Manhã e Público e segue em linha com o comunicado do DCIAP e com a informação obtida pelo DN/DV que mesmo na prisão, Luís Filipe Vieira vai manter (oficialmente) o cargo de presidente do Benfica.

Certo é que as detenções de Luís Filipe Vieira, do seu filho Tiago, do sócio José António dos Santos, conhecido como o "Rei dos Frangos" e do empresário de futebol que tratou do regresso de Jorge Jesus à Luz e de outras transferências, Bruno Macedo, foram precipitadas ontem porque as autoridades acreditavam que Vieira estaria a par de uma detenção iminente e havia a possibilidade de colocar a investigação em risco.

Em causa estão os negócios da OPA ao Benfica, das dívidas ao Novo Banco, mas também sobre transferências de jogadores que, através de avultadas comissões fictícias envolvendo Macedo, terão permitido a Vieira desviar dinheiro do Benfica. O volume de negócios terá sido de mais de 100 milhões de euros e terão lesado tanto o Estado, através do Fundo de Resolução, como outras sociedades, entre elas a Benfica SAD.

O Observador indica esta madrugada que o procurador Rosário Teixeira não tem dúvidas de que o alegado esquema de burla qualificada construído por Luís Filipe Vieira serviu para alegadamente desviar cerca de 2,5 milhões de euros do Benfica.

As buscas de ontem foram o culminar de investigações que se iniciaram há sete anos e que alegadamente envolvem negócios em que o Benfica poderá ter sido prejudicado por decisões de Vieira relacionadas com a venda de 25% do capital social da Benfica SAD. Ou burla qualificada por créditos concedidos pelo Novo Banco ao grupo empresarial do líder do clube da Luz.

A investigação conduzida pelo procurador Rosário Teixeira (que liderou a Operação Marquês) foca-se, assim, não só nas empresas de Vieira mas também em eventuais implicações para o clube.

