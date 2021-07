Vieira suspende funções como presidente do Benfica

Praia da Vitória, 24/03/2018 - Inauguração da Casa do Benfica na Praia da Vitória na Ilha Terceira, nos Açores. Luís Filipe Vieira. (António Araújo / Global Imagens) © António Araújo / Global Imagens

Luís Filipe Vieira decidiu suspender as funções de presidente do Benfica, anunciou, esta sexta-feira, o seu advogado Magalhães e Silva que acompanha esta manhã o seu cliente no interrogatório que está a ser feito pelo juiz Carlos Alexandre, no âmbito da Operação Cartão Vermelho.

"A partir deste momento o senhor Luís Filipe Vieira suspendeu as suas funções como presidente do Sport Lisboa e Benfica e das suas participadas", informou o advogado à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal. Esclarecendo depois que "suspensão não é renúncia".

Entretanto surgiu um comunicado assinado pelo próprio Vieira em que o ainda líder das águias reforça que "o clube está em primeiro lugar".

Magalhães e Silva vincou à entrada do Tribunal Central de Instrução Criminal que não se encontra preocupado com os indícios que constam nos autos, embora não se sabendo se "pode demorar ou ser rápido", pois "tudo vai depender da duração dos interrogatórios" aos detidos no processo.

Tiago Rodrigo Bastos, que representa o filho de Luís Filipe Vieira, Tiago, também à entrada do tribunal, afirmou que vai contrariar a tese do Ministério Público. Tiago Vieira deverá prestar "alguns esclarecimentos", acrescentou.

"Não se trata de acreditar ou não acreditar. Diria que não se justifica rigorosamente de forma nenhuma", indicou Tiago Rodrigues Bastos aos jornalistas, quando questionado se acredita numa medida de coação preventiva de liberdade para os arguidos, tendo acrescentado: "A indiciação não faz muito sentido. A seu tempo, explicaremos".

Como tal, o causídico admitiu que Tiago Vieira poderá "prestar alguns esclarecimentos", de forma que se possam ultrapassar "algumas dúvidas que existam", num processo que "é muito grande" e que "demora algum tempo a ser visto", realçou.

Já o advogado de José António dos Santos, conhecido como 'rei dos frangos', afirmou que o seu cliente "não fez nada de ilegal, nem imoral e muito menos praticou qualquer crime".

Sem prestar quaisquer declarações, a advogada do agente de futebol Bruno Macedo, Paula Lourenço, foi a última a chegar às instalações do tribunal criminal, em Lisboa.

Os interrogatórios aos detidos no âmbito do processo 'Cartão Vermelho', entre os quais o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, vão decorrer ao longo do dia de hoje. Na quinta-feira, os detidos foram identificados pelo juiz de instrução, com a defesa a consultar a prova indiciária até às 22:00.