Vinícius Júnior, aliás Vini Jr, é fenómeno de marketing

Vinícius Júnior pode ter sido notícia ao longo do ano por culpa de inconcebíveis insultos racistas mas o craque do Real Madrid e da seleção do Brasil é, em paralelo, o menino bonito das marcas e patrocínios no mundo todo mas sobretudo no seu país. Atualmente, já conta com sete marcas no portefólio: Betnacional, One Football, Zé Delivery, Pepsi, Golden Concept, Vivo e EA Sports.

A troca de "Vinícius Júnior" por "Vini Jr" surgiu, aliás, em função de um estudo que revelou que o nome original era difícil de pronunciar na Catalunha e em países europeus e asiáticos.

"Além de estar num dos maiores clubes do mundo e já ser um dos protagonistas da equipa, o sucesso do Vini Jr. tem a ver com o facto de ele ser carismático e estar sempre sorrindo, características que combinam com o tipo de futebol dele e com aquilo com que os brasileiros se identificam", diz Frederico Pena, CEO da TFM Agency, que gere a carreira do jogador.

"O Vini tornou-se o queridinho do mercado em função da excelente performance dentro do campo e da atitude impecável fora dele, ao realizar um trabalho social louvável através da sua fundação", acrescenta Fábio Wolff, especialista em marketing desportivo, sócio-diretor da Wolff Sports.

"É também um garoto humilde, que tem mantido os seus valores de berço e seguido alheio às polémicas, focado apenas em desempenhar um bom futebol no campo", avalia Renê Salviano, dono da agência de marketing desportivo Heatmap.

Entretanto, a comparação, no campo e fora dele, com o compatriota Neymar tem sido inevitável. Mas o responsável pela gestão de carreira da imagem de Neymar ainda no Santos, o especialista em novos negócios do desporto, Armênio Neto, discorda que se faça.

"Dois elementos devem ser considerados numa comparação com Neymar, território e tempo desses contratos, Vini Jr tem, indiscutivelmente, muita força e potencial para continuar em expansão, até porque 2022 foi ano de Mundial, mas Neymar tem mais de uma década de trabalho sólido, associando a sua imagem a uma dezena de marcas, parte delas globais, e contratos invariavelmente longos, não necessariamente atrelados a um evento específico como um Mundial mas à sua imagem, alcance e reconhecimento".