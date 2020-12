Vodafone Idea oferece salário extra aos funcionários para evitar saídas

© DR

Nascida da fusão entre a Vodafone Índia e a Idea Cellular, a Vodafone Idea (Vi) - uma das maiores operadoras de telecomunicações da Índia - tem vindo a sofrer perdas a nível dos cargos executivos. Como reação a esta vaga de saídas, a empresa resolveu pagar aos seus funcionários um mês extra de salário, em forma de ex-grantia.

Esta prémio adicional tem, no entanto, a condição de que os funcionários se mantenham nos quadros da empresa até 31 de março do próximo ano. Caso contrário, segundo um relatório publicado pelo Economic Times (EC), este pagamento extra será deduzido no acerto de contas final.

Depois de várias saídas executivas de alto nível nos últimos tempos - como o ex-diretor de tecnologia, Vishant Vora, o ex-responsável jurídico, Kumar Das, o diretor de segurança de tecnologia CTSO, Amit Prahan, e o ex-diretor de marca, Kavita Nair - a Vodafone Idea promoveu o seu diretor de marketing, Avneesh Khosla, a CMO (chief marketing officer), cargo que estava vago há mais de dois anos.

"As pessoas eram os ativos mais críticos da empresa nestes tempos exigentes, em que a mesma está a tentar estabilizar as operações, travar a perda de clientes e expandir o negócio 4G", revela um alto executivo da Vi, ao EC.

A Vodafone Idea está em busca de financiamento para aumentar a sua rede 4G e, sobretudo, limpar as enormes dívidas de receita bruta ajustada. De acordo com as declarações prestadas ao EC, a Vi precisa de recuperar rapidamente o atraso da cobertura 4G, relativamente às operadoras Jio e Airtel, pois este fator pode afetar "a qualidade dos serviços ao cliente, levando a mais perdas potenciais de assinantes e receita", explica Rejiv Sharma, chefe de pesquisa da SBICap Securities.

A quebra no número de assinantes continua a constituir uma área problemática para a Vi, que só no trimestre de setembro, perdeu cerca de oito milhões de clientes.

Para dar continuidade aos seus planos de negócio, a operadora de telecomunicações precisa de ser apoiada por uma rede 4G mais forte e produtos e serviços competitivos, que se equiparem aos da Jio e Airtel. "Para que isso aconteça, a Vi não pode perder os seus principais gerentes, e é por isso que o gesto de boa vontade talvez tenha sido inevitável", afirma ao EC um executivo sénior da indústria.